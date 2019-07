Tamara Gorro sí se queda

No estamos en Sálvame ni en ningún programa de su especie donde aparacen los del famoseo. Hablamos de fútbol, hablamos del Valencia CF, y en este caso hace acto de presencia la simpática Tamara Gorro -que sí, que es simpática la señora- para demostrarnos que está feliz en València y que así las cosas, tal como pretende el club, la renovación de Garay da la impresión de que está muy encaminada y a sus 32 años nada mejor para él y para el propio Valencia que firmar un contrato más amplio que de alguna forma de tranquilidad a la pareja. Y Garay, dejando las bromas de lado, es un tipo con un carácter que lo hace fundamental en el esquema de juego del Valencia CF. El tipo manda, el tipo es bueno, sus compañeros le respetan y el único pero que se le puede poner es que se lesiona con demasiada frecuencia y esas lesiones afectan de alguna forma al orden defensivo de la escuadra deMarcelino. Dicho esto mi opinión es clara pensando en la ampliación de su contrato.

Garay es bueno, incluso muy bueno, y tiene un don de mando que le convierte en un tipo fundamental en la retaguardia del club de Mestalla. Así las cosas entiendo que su ampliación de contrato es apetecible e incluso merecida. Es un tipo que me cae bien. La pareja me cae bien. Y su buen rollo es bueno también para el Valencia y su futuro. ¿Que 32 años son muchos para ampliarle el contraro? Miren, piensen que desde hace mucho tiempo la humanidad ha cambiado y hoy en día con 32 años estás en plenas facultades físicas para hacer todo lo que te de la gana. Y no, a estas alturas del siglo XXI hay que pensar ya claramente que 32 tacos no invitan a pensar en una retirda inmediata. Piensen, por ejemplo, en la NBA americana y en los jugadores que componen las plantillas de su diferentes equipos. Y es ahí donde 32 años dan hasta risa por lo superada que está esa edad para deportista de élite como es el caso que nos ocupa. Yo entiendo que Garay es un buen jugador, que tiene mando en plaza y que además se le ve integrado en nuestras costumbres. Por lo tanto, y en resumen, me parece estupenda la idea de ampliarle el contrato. Tenemos Garay y Tamara Gorro para rato. Y eso es simpático y deportivamnte estupendo. Ya pueden ir preparando un me gusta en instagram cuando lo anuncie Tamara. Y yo lo aplaudo. Garay me oferta todo tipo de confianza... y eso es lo mejor que te puede ofrecer un central de garantías. Buena iniciativa del Valencia y buena noticia para todos.



Y siguen las pruebas

Del partido quédense solo con el tema anecdótico del mismo. Existen algunos jugadores que se están adaptando a la forma de jugar de Marcelino y existen un buen número de gente joven que intenta hacer un hueco en lo planes del técnico vasco. Pero todo eso da igual. Que nadie le dé importancia a un duelo como el de ayer. Es simple preparación para el ya casi cercano debut en Liga ante la Real Sociedad. Y sí, queda mucho que mejorar... pero es lo normal.



Y lo de Kang In Lee

Miren, yo soy muy de Kang In Lee, pero no estoy nada de acuerdo en que se marche traspasado tal y como pretende el propio jugador. Entiendo, ya que no cuenta para Marcelino, que lo mejor para el Valencia es cederlo a algún lugar para que se siga formando, acapare minutos jugados y madure en su juego de forma inmediata. Y con calma, todos con calma.