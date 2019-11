Hoy también juega Mestalla

Partido con algo de trampa para el equipo de Celades. Doy por hecho que Mestalla se va a volcar con su equipo y todos esperamos ver a ese Valencia que le endosó cuatro golitos al Lille en el último duelo en nuestro entrañable coliseo. Y sí, el partido de hoy, justo después de comer impidiéndome pegarme una siestecita de esas que son casi inevitable los sábados por la tarde, es a las cuatro y el rival del equipo de Celades es un Granada que parece que está haciendo bien todas las cosas, pero fíjense que pese a eso solo le saca tres puntitos al Valencia CF. Vale, sí, el mérito del Granada es que es un recién ascendido y por esa razón hay que aplaudir todo lo que está haciendo en la presente temporada. Pero debemos tener en cuenta esa posición. El Valencia juega en casa, después del partido de Champions la gente está risueña, en principio el Valencia es más equipo en su conjunto que los andaluces y una victoria se tomaría como algo normal, más o menos lo que todo el mundo espera que suceda en este encuentro. Y lo bueno del caso, o lo extraño, es que este duelo se debería zanjar con dos temas pendientes para el Valencia. Por un lado una victoria justa de los de Celades serviría para dar otro empujón a la nueva línea de actuación del Valencia y por el otro lado esa victoria serviría para igualarte a puntos con el equipo teóricamente revelación de la actual temporada y eso implica, aunque algunos no lo entiendan, que este Valencia que es un carrusel de noticias escabrosas queda igualado en la tabla con ese Granada al que todo el mundo aplaude por lo que está consiguiendo. Y así las cosas me siento en la obligación de llegar a la conclusión de que si el Valencia gana pues resulta que no se están haciendo tan mal las cosas y estaríamos con muchos más puntos y mejor clasificados que la temporada pasada con otro entrenador al frente de la nave. Y por todo esto yo espero una buena entrada en Mestalla y confío en que el Valencia resuelva el duelo de forma rápida y con contundencia. Hoy en día ganar un duelo es más complicado de lo esperado, pero sin duda el Valencia está con la moral crecida tras su último choque de Champions y tiene elementos suficientes en su plantilla para vencer al Granada sin llamar la atención y respondiendo exclusivamente a la normalidad que debería imperar en Mestalla en toda la presente temporada. Yo confío en la victoria y pienso que el Granada, aplaudiendo su inicio de campeonato, al final debe bajar puestos en la tabla atendiendo a su potencial.



Y viene un Soldado

Desconozco si al final jugará el partido o lo verá de inicio desde el banquillo. Hablo, eso sí, de Roberto Soldado que ha realizado unas declaraciones antes del choque que de alguna forma están invitando al personal a que le silbe desde el primer instante que toque el balón. Soldado, ya saben, se fue de mala manera del Valencia CF.

