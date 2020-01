Cancelo sería la bomba para este Valencia

No es una fantasmada y tampoco me hago ilusiones muy bestias dado lo complicado que puede ser un tema como este y lo difícil de negociar con un club tan poderoso económicamente como el Manchester City de Pep Guardiola. Ahora bien, como periodista deportivo y amante del fútbol en general la noticia adelantada por SUPER me pone de los nervios de una forma considerable. Más que nada porque siendo una operación complicada, que sí lo es, en el fondo me encantaría por dos razones fundamentales: la calidad de Cancelo que ya todos conocemos de su etapa en el Valencia CF y lo mucho que supondría para este equipo y para los vitales compromisos que tiene por delante poder hacerse con Cancelo en este inminente mercado invernal. Así las cosas yo voy a poner una velita con el único objetivo de conseguir que este jugador sí pueda llegar al Valencia casi de forma inmediata. Voy a pensar en Guardiola y en el compromiso de Champions que tiene contra el Real Madrid y pienso animar a don Pep para que dé vía libre a la operación.



Peter Lim y Mendes

Y de paso pienso que también debo hacerle la pelota un poquito a Peter Lim para que al final decida llamar a su amigo personal llamado Mendes, que como todos ustedes saben es el hombre que rige los destino del portugués. Es íntimo o más que íntimo de Peter Lim y con esta cesión le daría vida a Cancelo para que retomara el camino de su selección y, por jugar en el Valencia actual, pudiera ser convocado por Portugal para acontecimientos venideros. Como ven, escrito así de tonto y facilongo no parece complicado que este Valencia de Celades al final sí pueda cerrar la operación. Pelota para el City, pelota para Guardiola, dinerito para Mendes, sonrisas para Peter Lim y alegría para un futbolista que se marchó llorando de Valencia, puro cariño, y ahora llora en el City por los pocos minutos de los que dispone para mostrar su calidad. Como ven, así todo junto sí debería cristalizar en una operación muy ventajosa para el Valencia y para todo aquel que sienta al Valencia en su corazón. Y la realidad es impepinable. El Valencia, con Cancelo en sus filas, sería mucho más equipo Así de simple y así de sencillo.



Y lo de los jugadores

Y oigan, existe un tema que me llama mucho la atención y que además es una atención amistosa y positiva de forma brutal y real al mismo tiempo. Que muchos jugadores del primer equipo del Valencia aprovechen el día libre para acudir a Paterna y seguir entrenando pese a tener día libre designado por el entrenador es un motivo de alegría impepinable y una forma de demostrar que están todos enchufados con el actual juego del Valencia y con todos sus resultados.

