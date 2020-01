El alma de nuestro Centenario

Dani Parejo no es, ni de broma, un jugador más de la plantilla del Valencia. Tiene un talento descomunal y en estos instantes muy pocos jugadores de nuestra Liga pueden plantarle cara en cuanto a rendimiento y mando en plaza. Parejo es un futbolista distinto con una capacidad para mover el balón y a sus propios compañeros de forma armónica. Interpreta el juego como casi nadie y es el futbolista que con su fútbol más sentido da al juego de este Valencia que acaba de cumplir sus primeros cien años. Y sí, si el Centenario nos ha dejado imágenes gloriosas debemos ser justos y dedicarle al propio Parejo esos instantes mágicos de los que ha disfrutado a lo bestia la afición del Valencia CF y todo aquel que sepa apreciar un fútbol de calidad.



Es la base

El presente del Valencia es inimaginable sin Parejo en el equipo titular. Manda, ordena, tiene gol, saca los corners, lanza las faltas, tira los penaltis y mueve a todos sus compañeros. Me atrevo a decir que toda esta generación de valencianistas actuales podrá contar a sus herederos que ellos tuvieron la suerte de verla magia de Parejo en vivo y en directo. Manda en el campo y fuera del mismo. Solo hay que observarlo dar instrucciones a sus compañeros antes de comenzar un partido. Y todo lo que hace es puro talento. Siempre otorga el balón al compañero mejor posicionado, pide calma cuando es necesario... Lo tiene todo para marcar una época o posiblemente ya la haya marcado y no nos hemos acabado de dar cuenta.



Para el míster

Hay algo claro y meridiano. Para Celades no existe nadie en todo el equipo que merezca por sus tributos el brazalete de capitán. Es el capitán por derecho dentro y fuera del campo. Su autoridad y su juego no se discute y en todo caso lo que toca es aplaudir cada movimiento que hace sobre el terreno de juego. Es un líder y como líder resulta fundamental para el juego del equipo. Manda sobre el campo y manda también fuera de él. Nadie discute su posición entre otras cosas porque nadie está a su altura ni como futbolista ni como tipo.



El futuro amenaza

Y ahora debemos empezar a mirar sin prisa pero sin pausa qué futuro nos aguarda cuando Parejo ya no esté en el equipo. Dani no es jovencito y aunque le queda tiempo para mover el balón con talento lo que procede es ir pensando qué vamos a hacer cuando cuelgue las botas en un futuro no excesivamente largo. Y la realidad me indica que fichar en el futuro a un jugador con ese recorrido y esa jerarquía va a resultar muy complicado y excesivamente caro para este Valencia CF en manos de Peter Lim. El futuro en este caso se presenta complicado aunque los más optimistas ya pensamos en un recambio natural dentro de la actual plantilla. Y me refiero a Carlos Soler. Es todavía muy joven, un canterano al que Voro dio luz verde en el primer equipo y ya veremos en el futuro si está capacitado para jugar en esa posición que le es natural. Yo sí creo en Soler, pero hasta que eso llegue pienso seguir disfrutando de un genio del fútbol como Parejo. Mi Centenario es el suyo. Pensándolo bien, le debo un año inolvidable.