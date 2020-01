No me marcho a Arabia, no me interesa

Lo siento, señores. No me voy a Arabia ni me interesa lo más mínimo esta Supercopa fraudulenta que ha parido Rubiales para mayor beneficio de la Federación y mayor penuria de los aficionados del Camp Nou y Mestalla a los que ha robado con una cara de cemento armado una competición que les correspondía con todas las de la ley. Irse a Arabia a jugar una Supercopa devalúa un proyecto que ahora es del todo fraudulento y caprichoso. Desde mi punto de vista al Valencia le han robado un par de partidos que había ganado con justicia y a la afición del Valencia, la fiel y estupenda afición del Valencia, también le han robado ese doble partido que tenía contra el Barça y que ahora huele a un entramado futbolero y económico para que el Barça se juegue esa Supercopa en Arabia en una final contra el Madrid, que en el fondo es lo que quiere la Federación de Rubiales que nos ha timado a todos.



Y yo paso

Y miren una cosa, yo me voy a quedar tranquilamente en Valencia y me voy a perder voluntariamente esa burla de competición que se disputa en Arabia simplemente porque no me interesa semejante atropello y semejante tomadura de pelo hacia un equipo que se había merecido -el equipo y su afición- vivir un par de jornadas en España realmente inolvidables. La tomadura de pelo es de un calibre nunca visto y de una falta de respeto realmente alucinante. Miren como era la cosa -ahora creo que lo han modificado un poco, pero solo un poquito- que el equipo que había ganado con justicia la Copa y por lo tanto se había ganado el derecho a jugar esta competición era precisamente el equipo de los cuatro que menos dinero teóricamente iba a ganar en semejante pantomima. Eso se ha modificado ligeramente, el Valencia si gana un poquito más, pero la fechoría sigue siendo indigna e impresentable.



Me da igual

Y les voy a ser sincero, no pienso escribir una línea más de semejante bochorno y a partir de hoy no le voy a dedicar ni una sola línea a un trofeo que ya no me importa. Antes la Supercopa tenía la justicia de enfrentar al campeón de Liga con el triunfador de la Copa -Barcelona y Valencia en este caso- pero al bueno de ese tal Rubiales no se le ha ocurrido otra cosa que jugar fuera de España la competición robándosela a los aficionados de ambos equipos e invitar cobrando una leña muy superior a la del Valencia a un equipo como el Madrid o Atlético -este cobra menos, pero sí que va a jugar por la cara de la Federación- lo que supone un insulto sin precedentes en el fútbol español.



Pienso en LaLiga

Así las cosas, con este bochorno pendiente de disputarse, me centro en la Liga y en ese camino al alza que está cogiendo el Valencia en las últimas fechas y en este caso además lo está haciendo siendo fiel a la vida y al reglamento. Lo de la Supercopa lo dejo en manos de todos los aficionados que sí que la quieran vivir, pero les confieso que mi corazón y sentimiento se niega a ser cómplice de semejante bochorno. Hagan ustedes lo que quieran pero no cuenten conmigo. Mi cabeza está centrada en la Liga y en esa línea ascendente que lleva el equipo de Celades. La Supercopa que se le regalen a los árabes y le cobren unos euritos. Pero conmigo que no cuenten. No me interesa ni la Supercopa, ni donde se juega, ni el sorteo, ni esos dos equipos invitados por la cara. Me quedo en Valencia tomando una horchatita y pensando en el auge que está tomando el equipo de Celades.

