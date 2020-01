La renovación de Garay es un acierto

Es un pequeño apunte, pero un apunte con un toque especial pensando en el actual Valencia CF y, si estiramos la cuerda un poquito más, pensando también en el futuro inmediato. Hablo de esa renovación de Ezequiel Garay, o mejor dicho ampliación de su contrato, que en las próximas fechas se va a hacer pública con la que de alguna manera el club da un paso adelante para asegurarse un baluarte defensivo de vital importancia. Por esa razón y porque el central nos ha demostrado que rinde para el equipo que le paga, debemos tomarnos la ampliación de contrato de Garay como una buena noticia para este Valencia CF. Es cierto que el argentino tiene ya unos años, en concreto ha cumplido 33, y que a veces suele acumular algunos días de baja, pero con todo y con eso es una buena noticia, las cosas positivas están muy por encima. Tener a este futbolista ofrece tranquilidad a la entidad con respecto a la configuración de su línea defensiva. Garay es un tipo con tremendos recursos y hoy por hoy, en su madurez, es una garantía para formar una defensa sólida.



Que nos pilla el toro...

El anuncio de ese acuerdo se va a efectuar en breve y es una negociación llevada a buen puerto y con un final feliz para ambas partes. Y no se equivoquen. Garay tiene años, pero en los futbolistas, sobre todo los que se cuidan, cada vez se dilata más la hora de la jubilación, algo que ocurre de manera especial en el caso de los defensas. Las condiciones físicas cambian, pero muchas veces la potencia y la velocidad dejan paso a la colocación y la experiencia a la hora de defender. La edad, normalmente, permite a un buen defensa rendir a un buen nivel con menos esfuerzo que cuando es joven y le sobran facultades físicas, eso siempre ha sido así. Por todo ello aplaudo la ampliación de contrato de Garay y le doy la enhorabuena por anticipado al Valencia CF, que con esto se quita además un problema de encima. No puedo decir lo mismo de otros casos, porque los hay en la plantilla, que de momento no se han abordado y sus contratos comienzan a ser demasiado justos en tiempo. Que no les pille el toro.



Y más fichajes

Vale, sí, ya sabemos que el Valencia CF está muy metido en faena y hasta algo agobiado buscando un jugador para mejorar su plantilla en este mercado de invierno, así lo pidió el entrenador, sobre todo el lateral derecho en el que todavía espera el regreso de Piccini tras una larga lesión, porque está claro que Celades no ve mucho lo de Thierry Correia. El club apuntó muy alto tratando de convencer a Cancelo, que traerlo habría sido la bomba, pero a estas alturas seguimos en el punto de partida. Queda la mitad del mes de enero para trabajar aunque les voy a ser sincero, a mí me gustaría más que el Valencia CF fichara de inmediato algún delantero. Hará falta.