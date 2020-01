Santiago tiene su corazón copero partido

Es un tipo joven que vive esto de comunicar de una forma indisimulada. Le gusta el fútbol, sigue a los equipos británicos, habla inglés con una seguridad tremenda y mañana tiene el corazón ligeramente dividido en el choque copero entre la Cultural Leonesa y el Valencia CF. Santiago Sánchez se llama y está medio enamorado de este choque que le aguarda mañana entre los dos equipos que de alguna manera tiene en su corazón. Y piensa viajar a León para disfrutar del partido y tendrá el corazón partido entre sus dos equipos del alma. Y él lo tiene claro. Titula con descaro lo siguiente. «Cultural Leonesa, el rugido que nunca dejó de retumbar». Y luego, a continuación, añade un pequeño texto que voy a compartir con todos ustedes.



Sus líneas queridas

La gente habla de la Cultural y Deportiva Leonesa y suele pensar en aquella camiseta con el diseño de un frac para recaudar fondos destinados a la minería, y también en parte gracias a los recientes enfrentamientos contra los más grandes. El conjunto 'cazurro' y el enfrentamiento con un equipo Champions en la Copa se han convertido en un binomio entrañable donde el club incentiva a los fieles para que disfruten de esta fiesta del fútbol. En los últimos cuatro años, se ha medido contra el Real Madrid (16/17), Alcorcón (17/18) que eliminó al Real Madrid en aquel recordado por muchos Alcorconazo, el Barcelona (18/19) la pasada temporada y hasta ahora el Atlético y el Valencia esta temporada. En competición doméstica marchan segundos, detrás del Logroñés, que con 46 puntos lidera la clasificación a cuatro puntos de los leoneses. Empatan a puntos con su oponente, el Athletic Club B que se impuso a los culturalistas en un partido muy 'parejo' decidido en el tramo final, donde un error defensivo decantó el mismo para los locales. Las rotaciones fueron importantes en el esquema de Aira, no mostraron síntomas de cansancio durante el choque, el desacierto de cara a puerta condenó al próximo rival del Valencia a la derrota, que no conoce en su propio estadio desde hace 27 partidos.



Un guiño para Maxi

Tras este pequeño repaso de Santiago, regreso de nuevo al Valencia y me centro en un tipo que no para de marcar goles y vive el valencianismo como si llevara aquí toda la vida. Hablo de Maxi Gómez, de su presencia en Paterna para ver al Mestalla y del cariño que con su juventud le está cogiendo toda la afición. Yo ante la Cultural Leonesa, lo pondría en el once titular pese a que ante el Barça pidió el cambio medio asfixiado. Maxi es sinónimo de gol y un tipo así es fundamental. Un ídolo referente.

