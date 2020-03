Una alegría haberme equivocado con Guedes

Es preciso ser justo y saber rectificar conforme evoluciona la actualidad. Y un periodista que se obsesiona con una idea y no sabe rectificar esa opinión en la medida que cambia la realidad se equivoca y está engañando de alguna forma a sus lectores. Yo no daba un duro por el regreso de Gonçalo Guedes, no confiaba en que estuviera medianamente decente, pero debo ser justo y apreciar el tremendo cambio que demostró el portugués ante el Betis y el interesante partido que jugó, algo que no habíamos visto en toda la actual temporada y que me obliga a modificar mi primera impresión sobre el jugador.

Y esa modificación, hablando del duelo del sábado, incluye un aplauso para el portugués que sí jugó un buen partido y eso de alguna forma le convierte en un activo muy importante de aquí a final de temporada. Si Guedes pilla bien la forma como demostró ante el Betis tenemos un punto a favor para conseguir los objetivos. De la Liga de Campeones no voy a decir gran cosa y que en estos momentos la actualidad me invita a pensar en cualquier cosa menos en un milagro del Valencia CF en ese duelo. Ahora bien, sí pienso en la clasificación de LaLiga y en los pocos puntos que el Valencia puede ceder para estar en uno de esos puestos de Champions y para conseguir ese objetivo va a ser fundamental el buen juego de Guedes y de paso cierta frescura en el ataque.

Lo necesita el Valencia CF a partir de ya ante la acumulación de lesionados, lo que provoca que en estos momentos el Valencia figure en la tabla con más goles en contra que a favor...Eso es casi un pecado mortal para un equipo que pretende conseguir objetivos interesantes. Y vuelvo a Guedes, regreso a Guedes, y aplaudo todo lo bueno que demostró ante el Betis y espero darme de cara de aquí a final de temporada con un Guedes que se tire menos al suelo y que tire mucho más ante la meta contraria en busca de uno de esos goles que sí tiene el portugués y que ahora mismo serían cruciales para el Valencia. Un aplauso por tanto para el regreso del portugués, del que todos esperamos grandes cosas.



La lesión de Maxi

Les tengo que ser sincero. A la vez que me da cierta pena la lesión de nuestro delantero centro, debo decir que dado el rendimiento de Maxi y el posible regreso de Rodrigo, en el fondo no me preocupa demasiado dado el rendimiento descendente que el delantero centro uruguayo nos está demostrando en las últimas fechas. Vale, sí, es el máximo goleador del equipo, pero para ser el máximo, al igual que el resto de la escuadra, no se necesitan hacer demasiados goles. Y el fútbol de Maxi Gómez, antes de su lesión, no me invita al optimismo que sí que esperaba tener cuando fichó por el Valencia. Desconozco si le ha afectado el mal juego del Valencia CF en general o que en su caso su escaso rendimiento es simplemente particular.Pero lo cierto es que encuentro más que interesante que esté Guedes en forma que la presencia de un Maxi con un juego un poco 'mini'.