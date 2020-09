Es el momento de estar todos con Gracia

El entrenador del Valencia CF me cae bien y desde que llegó ha sido el primero en apretarse el cinturón. Pero una cosa es eso y otra muy distinta no tener ni siquiera un cinturón que apretarse. Hay un entrenador que está demostrando tener carácter y que sabe lo que hace con el equipo, pero la realidad es que no le han traído nada y no se merece ser víctima de esa sucia jugada por parte del máximo accionista. Miren, a estas alturas de la temporada, es decir recién iniciada la misma, da la impresión e que al entrenador del Valencia le están tomando un poco el pelo. Es el momento de estar todos con él. El primero de los mentirosos es el señor Anil Murthy, pero tengamos claro que quien ocupa el sillón y ejerce de presidente acata las órdenes de verdad, que son las que le vienen desde Singapur. Está actuando mal con el entrenador y además no respeta a una afición que sigue dándolo todo por el equipo y que lo seguirá haciendo pase lo que pase por Singapur.

Mi vecino

Y en esas estamos mientras pillo un día el ascensor de casa y voy a coincidir justo con un señor que vive un par de pisos encima del mío. Llega con cara de cabreado, no lo puede disimular. Lo miro, me callo, le doy al botón y bajo también la mirada porque sé por dónde me van a venir los tiros. Lo esperaba, entonces va el señor y me suelta: «¡Yo siempre seré del Valencia CF pese a que el de Singapur no pare de tomarnos el pelo! El club puede ser suyo económicamente, pero el alma de este Valencia somos nosotros, los valencianistas, y eso no lo podrá comprar ni con todos los billetes de este mundo. El que sobra el él... y no me da ninguna pena». Yo en ese momento solo le puedo decir que estoy de acuerdo con él.

La que se avecina

Bien, una vez dicho esto, si yo fuera Javi Gracia no estaría nada tranquilo, estaría pensando que no sé dónde me he metido y con qué personas me la estoy jugando, porque la temporada acaba de empezar y lo que se vislumbra es un futuro francamente sospechoso y preocupante. Por mi parte, viendo al equipo con todos los futbolistas que han vendido cuando no regalado y sin un solo fichaje, a la hora de sumar le daré un diez al entrenador que tenemos. Y todo lo que nos aguarda restando se lo dedicaré a Peter Lim y a la burla a la que nos está sometiendo a todos. Y por cierto, este sábado ante el Celta yo espero una victoria del Valencia CF... Este equipo, a pesar de todo, sí que tiene alma gracias a Javi Gracia y a un puñado de jugadores, la mayoría muy jóvenes, que nos están ayudando a llevar un poco mejor esta pesadilla.

Más artículos de opinión de Vicente Bau, aquí.