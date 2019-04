Nace el primer bebé del mundo con una nueva técnica pionera contra la infertilidad

El primer bebé del mundo nacido con una nueva técnica de reproducción asistida para tratar la infertilidad y experimentada por el centro de investigación español Embroytools, con sede en el Parque Científico de Barcelona, ha sido alumbrado en Grecia.

Se trata de un niño, que nació a las 07:46 horas de ayer en Atenas (Grecia), que pesó 2.960 gramos y se encuentra en perfecto estado de salud, igual que su madre, una mujer griega de 32 años que sufre baja respuesta ovárica, que había sido intervenida dos veces por una endometriosis y que no había logrado quedarse embarazada tras someterse a cuatro ciclos de fecundación in vitro.

El anuncio del nacimiento lo ha hecho el centro de investigación español Embrytools, fundado por los embriólogos Gloria Calderón, que formó parte del equipo que consiguió en 1984 el primer embarazo por fecundación "in vitro" en España, y Nuno Costa-Borges, que logró los primeros animales clonados con éxito en España en 2009.

El niño es fruto de un ensayo clínico piloto con mujeres que el centro español Embryotools está llevando a cabo en Grecia junto con el Institute of Life de Atenas, ya que esta técnica no está autorizada en España.

Según ha explicado el director científico y cofundador de Embrytools, Nuno Costa-Borges, la técnica se denomina transferencia del huso materno (MST, Maternal Spindle Transfer, en inglés) y se lleva a cabo con el propio material genético de la madre.

"Es una revolución en reproducción asistida", ha señalado el embriólogo, que ha asegurado que "lograr este hito ayudará a innumerables mujeres a realizar su sueño de convertirse en madres con su propio material genético".

La transferencia de huso materno es de una de las terapias de reemplazo mitocondrial que en los últimos años se han investigado para prevenir de enfermedades que afectan a las mitocondrias, los orgánulos celulares que se encuentran en el citoplasma de la célula y que se encargan de suministrar energía a ésta.

La técnica consiste en extraer el huso meiótico (núcleo) de un ovocito no fecundado de una paciente portadora de mutaciones en el ADN mitocondrial e introducirlo en el óvulo de una donante con mitocondrias sanas, del cual previamente se ha extraído su núcleo original.

Luego, el ovocito resultante es fecundado con el esperma de la pareja.

El Reino Unido fue el primer país que dio luz verde al uso clínico del MST en enfermedades mitocondriales, y el primer bebé del mundo concebido con esta técnica nació en México en 2016 gracias a un equipo de una clínica de Estados Unidos.

En ese caso, sin embargo, se recurrió a la MST para sortear la transmisión de enfermedades mitocondriales, no para solucionar problemas de infertilidad, como ha sido el caso anunciado hoy.

Con colaboración de científicos de la Universidad de Oxford Embryotools, por su parte, lleva años ensayando esta técnica y el año pasado logró, con la colaboración de científicos de la Universidad de Oxford, concluir con éxito un estudio practicado en ratones que fue premiado en el congreso de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva (ASRM).

Precisamente, mientras hacían este estudio, los investigadores de Embryotools descubrieron que la técnica MST podría ser utilizada también con éxito para solucionar problemas de infertilidad provocados por la mala calidad de los ovocitos, y en 2016 obtuvieron el permiso de las autoridades griegas para empezar el ensayo clínico piloto.

"La transferencia de huso materno es una técnica experimental en periodo de validación. Con todo, debemos ser prudentes. No se puede incorporar a la rutina de cualquier clínica de reproducción asistida de un día para otro. Requiere de una tecnología especial y de una extensa formación de los investigadores con una curva de aprendizaje larga", ha puntualizado Gloria Calderón, cofundadora y directora de Embryotools.

Calderón también ha destacado la seguridad que ha mostrado esta técnica en todos los ensayos realizados hasta la fecha, en los que no se han registrado ninguna incidencia.

Aunque la legislación española no contempla esta técnica, los investigadores de Embryotools han dicho que están abiertos a poder llevar a cabo un ensayo en España porque la Ley española 14/2006 sobre técnicas de reproducción asistida no prohíbe específicamente esta técnica, aunque establece en un anexo las prácticas autorizadas y prevé también un permiso especial para otras técnicas no contempladas.