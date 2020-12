Pfizer recorta a la mitad las dosis de la vacuna anticovid que espera fabricar en 2020

La farmacéutica Pfizer ha recortado a la mitad en número de dosis de su vacuna contra la covid-19 que espera fabricar y distribuir en lo que queda de año debido a problemas con la puesta a punto de la cadena de suministro, informó la compañía.

En un principio, Pfizer pronosticó distribuir 100 millones de su vacuna contra la covid-19, autorizada ya en Reino Unido y a la espera de una inminente autorización en Estados Unidos y Europa, pero ahora solo se compromete a producir 50 millones antes de que acabe el año.

No obstante, Pfizer mantiene sus proyecciones de producir más de 1.000 millones de dosis durante 2021, cuando la vacuna comenzará a inyectarse en la población general y comenzará la verdadera campaña mundial para inmunizar contra la pandemia. "Vamos tarde. Algunos de los primeros lotes de las materias primas no satisficieron los estándares. Lo hemos solucionado, pero nos hemos quedado sin tiempo para alcanzar las proyecciones", reconoció un responsable de Pfizer al diario The Wall Street Journal.

La vacuna depende de materias primas que provienen de Estados Unidos y Europa, y alcanzar la escala necesaria para producir en masa los viales comenzó a complicarse en noviembre. Las vacunas requieren un diverso número de ingredientes sofisticados como agentes antivirales, antisépticos, agua estéril o fragmento de ARN del SARS-CoV-2.

Un portavoz de Pfizer recordó que el ritmo al que se ha investigado y desarrollado la vacuna no tiene precedentes. En solo diez meses la farmacéutica ha ensayado la respuesta a la vacuna a la par que ponía en marcha una gran operación para fabricar y distribuirla en todo el mundo, algo que suele llevar al menos una década.

Las pruebas de la vacuna con 44.000 personas en todo el mundo han demostrado que es eficaz en un 95% de los casos de covid-19. El ensamblaje y distribución del preparado se realizará desde sendos centros de Pfizer en Michigan y Puurs (Bélgica).