Ahorra en tecnología con la "Vuelta al cole"

El último tramo de agosto supone el fin de las más que esperadas vacaciones de verano y el comienzo del nuevo curso. Pero estos últimos días de calor y, de vacaciones para algunos, también supone un gran momento para renovar nuestro "armario" tecnológico. Muchos productos ven reducidos sus precios para hacer más cómoda la cuesta de septiembre.

Si estás pensando en renovar el viejo ordenador con el que ya no puedes tomar más apuntes, reemplazar aquella tableta obsoleta con la que apenas puedes instalar apps para mejorar tu productividad o quieres unirte a la moda y hacerte con un patinete eléctrico para que tu camino hasta el trabajo o el campus sea más llevadero esta "vuelta al cole" es tu gran oportunidad.



Mejores ofertas en ordenadores y tabletas

Quizás sean dos de los elementos más indispensables para los estudiantes de enseñanza superior o trabajadores en activo. Gran parte de nuestra comunicación profesional y personal se basa en estos dispositivos y han permitido incrementar nuestra productividad a la par que nos facilitan el trabajo. Durante este mes encontramos ofertas en ordenadores y tablets de gran calidad. Algunas son estas:



SAMSUNG TABLET GALAXY T510

Portátil HP 3ZU51EA (oferta antivirus + maletín + usb)

THOMSON TABLET CONVERTIBLE 2 EN 1

Las tablets siempre son una muy buena opción para optimizar espacio al asistir a las clases. Permiten tanto la visualización y modificación de documentos como la instalación de apps de entretenimiento y productividad. Samsug, uno de los referentes en el mercado de tabletas, presenta este modelo de su conocido GALAXY con 10,1" de pantalla, memoria de 2GB y procesador de 8 núcleos; todo ello a un precio muy asequible estableciendo una relación calidad-precio para este producto muy elevada.En caso de necesitar una máquina con mayor potencia que una tableta, ya sea para el día a día del trabajo y las clases o, si prefieres una herramienta para el trabajo personal, la mejor opción es recurrir a un ordenador portátil. La más que conocida marca de tecnología HP presenta el modelo 3ZU51EA equipado con un procesador AMD A9-9425, 1 TB HDD y 8 GB de RAM. Además, incorpora una tarjeta gráfica de 2GB para hacer de este portátil una de las mejores opciones por su alta calidad-precio. Esta oferta incluye un maletín, un ratón, un USB y licencia de antivirus.Si todavía no te has decantado por la renovación o nueva adquisición de tu viejo ordenador o tableta, existe una opción híbrida que puede suplir las necesidades de quien busca la comodidad de una tableta y el rendimiento de un ordenador moderado. La maca THOMSON reune en su modelo SPHERO13C-4GR32 un procesador intel N400 y 4GB RAM, situándose como una tableta de alta gama a nivel de rendimiento. Dispone de almacenamiento de 32 GB para que el espacio no sea un problema en el uso diario de este dispositivo. Todo esto queda complementado con una cámara trasera de 8 mpx y una delantera de 2 mpx y una batería de larga duración para que puedas disfrutar de esta tableta convertible todo el tiempo que necesites.

Mejores ofertas en patinetes eléctricos

Los patinetes eléctricos irrumpieron en el mercado con fuerza situándose como una alternativa potente a los clásicos medios de transporte. Su facilidad de uso y su perfil cero contaminante lo han establecido como una gran opción entre la variedad de productos tecnológicos del mercado. Si necesitas un medio de transporte para llegar a la universidad o el trabajo, el patinete eléctrico seguro que acaba por ser tu gran regalo en esta "Vuelta al Cole".



Patín eléctrico Skateflash urban 3.0

La marca valenciana Skateflash, nacida de la mano de dos jóvenes emprendedores, ofrece al mercado diversas soluciones nacidas de su primer producto, el Hoverboard. De su experiencia en la producción y comercialización de vehículos eléctricos llega su gama de patinetes eléctricos. El modelo URBAN 3.0 conforma un vehículo robusto capaz de resistir un uso intensivo; todo ello sin renunciar a la comodidad y versatilidad de un patín. Posee autonomía de 30 km y alcanza una velocidad máxima de 30 km/h gracias a su motor de 500 W. Equipado con frenos de disco delanteros y traseros así como de luces en ambos frentes hace del modelo URBAN 3.0 de Skateflash un vehículo seguro.

Mejores ofertas en Smart TV

El comienzo de septiembre también es época de nuevos alquileres sobre todo entre los estudiantes universitarios. En muchos casos estos nuevos hogares requieren la compra de nuevos electrodomésticos. Entre ellos, las ofertas actuales en Smart TV hacen posible adquirir una televisión con tecnología Smart que nos permita disfrutar al máximo de nuestras series y películas favoritas y, en muchos casos, integrarla con el resto de elementos electrónicos.



SAMSUNG SMART TV 40N5300

SAMSUNG se estableció en el mercado de las televisiones Smart TV como un referente. Su diversidad de modelos permite a los usuarios encontrar la mejor Smart TV para adaptarse a las necesidad y uso diario. El modelo 40N5300 representa una opción asequible dentro del segmento, con un tamaño de pantalla de 40" y conexión wifi integrada que facilita la reproducción de las mejores series de Netflix, HBO y otros canales de pago.

Mejores ofertas en robots de limpieza ROOMBA

Por último, en nuestra "Vuelta al Cole" no podía faltar una mención especial a las mejores ofertas de robots aspiradora ROOMBA. Este pequeño electrodoméstico ha hecho que las tareas de mantenimiento de la limpieza del hogar se simplifiquen al máximo. Con su capacidad de autonomía son el elemento clave para incorporar a nuestros productos tecnológicos del hogar.



ROOMBA IROBOT 604

Esta versión económica de ROOMBA incorpora el filtro AeroVac y un sistema de limpieza en 3 fases. Su alta potencia de aspiración la convierta en la opción idónea para aquellos que busquen un robot aspiradora para casa de pequeño tamaño y una suciedad moderada.

ROOMBA IROBOT E5158

El modelo E5158 se sitúa en la gama media-alta de los productos ROOMBA, es por ello que incorpora la última tecnología. Conexión con la App IRobot HOME para tener controlado en todo momento el funcionamiento de la ROOMBA; además, también posee el sistema de limpieza en 3 fases, aspiración de alta potencia y filtro de alta eficiencia.

Los grandes expertos en tecnología

El asesoramiento recibido durante la experiencia de compra es esencial para sentirnos cómodos con una marca. En las tiendas Milar esto es una máxima y por ello ofrecen a todos los clientes un trato individualizado para encontrar el producto tecnológico que mejor vaya a satisfacer sus necesidades al mejor precio.

Durante esta campaña de la "Vuelta al cole", Milar quiere premiar la fidelidad de sus clientes a través de experiencias únicas. Por la compra de importes superiores a 20€ del 1 al 21 de septiembre, los clientes se llevarán de forma gratuíta fantásticas experiencias de regalo.

