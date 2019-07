Descubre las novedades de PlayStation Now para agosto

Sony ha anunciado las novedades del mes de agosto para el catálogo de PlayStation Now, entre las que destacan tres títulos distribuidos por Bethesda Softworks: 'Fallout 4', 'Doom' y 'Wolfenstein: The New Order'. Se trata de tres reconocidos títulos de acción. 'Doom' es la reinvención del clásico juego de disparos de los años 90, donde deberemos encarnar a un marine espacial que combate en Marte; 'Wolfenstein: The New Order', por su parte, propone al jugador un escenario histórico bélico alternativo en el que los nazis prácticamente han ganado la Segunda Guerra Mundial; y en 'Fallout 4' el jugador podrá disfrutar de una distopía nuclear en la última entrega numérica de una de las sagas de rol más reconocidas y celebradas.

Este es el listado completo de juegos que se incorporarán al catálogo de PS Now, en agosto:

'Fallout 4' (Bethesda Softworks): Rol y acción.

'Doom' (Bethesda Softworks): Acción en primera persona.

'Wolfenstein: The New Order' (Bethesda Softworks): Acción en primera persona.

'MotoGP 17' (Milestone): Conducción.

'Monster Energy Supercross' (Milestone) Conducción.

'The Raven Remastered' (King Art Games): Aventura gráfica.

'Castlevania: Lords of Shadow Mirror of Fate' (MercurySteam): Acción, Aventura.

'Castlevania: Lords of Shadow 2' (MercurySteam): Acción, aventura, hack and slash.

'Castlevania: Lords of Shadow' (MercurySteam): Acción, aventura, hack and slash.

'Brut@l' (Stormcloud Games): Rol y acción.

Estos títulos se unen a los más de 600 juegos ya disponibles para los suscriptores del servicio que se pueden jugar desde PlayStation 4 o PC.



Fallout 4 - Launch Trailer

Fuente: Youtube



Más información en Elsotanoperdido.com.