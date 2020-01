The Lord of the Rings: Gollum debutará en 2021 para la próxima generación de consolas

Gracias a una amplia cobertura proporcionada por Daedalic Entertainment, hemos descubierto más detalles sobre el próximo videojuego ambientado en el universo de 'El Señor de los Anillos' desarrollado por el equipo alemán con base en Hamburgo. Aunque el proyecto fue presentado durante marzo del año pasado para PC, ahora, 'The Lord of the Rings: Gollum', por fin confirma las demandadas ediciones para PS5 y Xbox Series X.

La nueva apuesta por el universo surgido de la mente de J.R.R. Tolkien se presenta como una aventura para un solo jugador, dentro del cual habrá espacio para elementos de acción, pero también sigilo y plataformas. Tiene como objetivo situar al jugador en la piel de la conocida criatura cuya alma ha sido corrompida por el poder del Anillo. La trama de la aventura lógicamente se enfocará en la historia de Gollum, uno de los personajes más importantes de la saga.

Este complejo protagonista caracterizado por una fuerte dualidad, cuenta con dos personalidades distintas: la del violento Gollum y el temeroso Sméagol. Precisamente este conflicto interno parece ser un elemento interesante en el que se aprovechará la jugabilidad del nuevo 'The Lords of the Rings'. Al enfocarse en Gollum, el título promete una mecánica de doble personalidad, aunque no se ha detallado al completo, se empleará en niveles de grandes dimensiones que prometen llevarnos a diversas localizaciones de la Tierra Media.

Además, la compañía también se ha reservado la oportunidad de anunciar que el juego incorporará una estética inspirada en los dibujos del propio Tolkien. El próximo paso de Daedalic actualmente no dispone de planes de lanzamiento oficiales, se espera su puesta de largo en 2021 para PlayStation 5, Xbox Series X y PC.