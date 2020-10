Maggie Civantos asume el reto de prestar su voz a 'Destiny 2'

La tercera expansión del famoso shooter multijugador online 'Destiny 2' que llevará por nombre 'Más Allá de la Luz' está a punto de aparecer€ al menos en las consolas actuales y PC, dado que las ediciones para PlayStation 5 y Xbox Series X/S lo harán el 8 de diciembre. Estas últimas versiones gozarán de un rendimiento optimizado, con un funcionamiento a 4K y 60 cuadros de animación por segundo en PS5 y Series X, mientras que en Series S el juego se mostrará a 1080p y 60 fps.

En esta ocasión, Bungie ha contado con los servicios de la actriz Maggie Civantos para dar vida a "La Desconocida", un personaje ya conocido por los jugadores de 'Destiny' que vuelve con la voz de la actriz de 'Vis a Vis', y que nos comentó los desafíos de este trabajo: "No tienes imagen, tienes las ondas de audio y tienes que sacar todas las herramientas para interpretar, porque en el fondo tienes que hacer una interpretación. En cine puedes seguir los gestos de la boca del actor, tienes el apoyo el audio, el tiempo, la sincronización, aquí tienes que hacer lo imposible por meter el audio en el tiempo disponible", afirma Maggie.

Maggie también se mostró consciente de la importancia de "La Desconocida", un personaje que guiará al jugador por esta nueva expansión: "Fue intenso y muchísimas horas, pero merece la pena. Sé que es un juego muy querido, muy esperado, un personaje que ya estaba ahí, sientes mucha responsabilidad, así que lo haces todo lo mejor que puedes".

La actriz se ha mostrado encantada con la fuerte personalidad que registrará dicho protagonista, como ella misma afirma: "Del personaje me ha gustado que es determinante y misterioso, pero en un momento determinado refleja vulnerabilidad, no es un personaje plano, está lleno de capas, tiene alma y humana y en algún momento puede darnos alguna sorpresa".

Es la primera vez que Maggie dobla un videojuego, pero la experiencia le ha parecido tan interesante y divertida que no duraría en repetirla. "En determinados momentos, en las partes más emocionales, ha habido bastante libertad. No puedes cambiar contexto ni líneas, pero sí la emotividad, la intensidad, ahí sí he podido aportar más", afirmaba la conocida actriz.

Una saga que dio comienzo en el año 2014 y que, desde entonces, se ha convertido en una de las franquicias de referencia dentro de su género, dando lugar a una de las comunidades de jugadores online más grandes de nuestro sector.

Lejos de ser un mero "relleno" y como ya nos tiene acostumbrados el equipo de Bungie, esta actualización incorporará una cantidad impresionante de novedades. Una de las más importantes tendrá que ver con el nuevo poder elemental que podrán llegar a dominar los personajes: la estasis. Una habilidad oscura y gélida que nos permitirá ralentizar, congelar y fragmentar a nuestros oponentes, convirtiéndose en una aptitud fundamental para dominar el campo de batalla. También se incorporarán nuevas subclases de personajes.

La actualización también nos permitirá disfrutar de una nueva historia, la cual volverá a estar tan cuidada como la plasmada en capítulos precedentes. Una trama rica en detalles que tendrá lugar en Europa, una de las lunas de Júpiter, que recibirá a los jugadores con un manto de hielo y nieve en el que también nos estarán esperando nuevos personajes.

Ya queda menos para que la legión de fieles seguidores de este gran shooter online prosigan con sus andanzas interminables en la nueva y prometedora expansión, la tercera tras 'Los Renegados' y 'Bastión de Sombras'. 'Más Allá de la Luz' ha sido desarrollada teniendo muy presente el constante feedback proveniente de la vasta (y muy activa) comunidad de jugadores que posee esta franquicia, siendo uno de los lanzamientos más potentes de cuantos van a producirse de cara a la inminente campaña navideña.