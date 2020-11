'Immortals Fenyx Rising': un nuevo vídeo de animación muestra a Fenyx en combate

Tras anticipar la distribución de un tráiler animado de 'Immortals Fenyx Rising', Ubisoft ha cumplido con la promesa y estrena el vídeo que preparara a los jugadores para embarcarse en un viaje a través de la mitología griega, mostrando a la protagonista, Fenyx, en combate contra varias criaturas mitológicas. En el contenido, la guerrera usa varias armas y habilidades, desde su hacha hasta poderes divinos, para derrotar a seres como un minotauro, un enorme cíclope, y demás. Básicamente: tan sólo otro día en la oficina para nuestra heroína.

En este corto de animación creado por CLM BBDO, Fenyx se enfrenta a épicas criaturas mientras suena de fondo la inconfundible melodía de How You Like Me Now de The Heavy. Usando la Espada de Aquiles, el Hacha de Atalanta o el Arco de Odiseo, Fenyx derrota a todos los monstruos, uno tras otro. Cada victoria va dejando su huella en la roca y, conforme las enormes rocas se desprenden de la cima, ella las usa para dar forma a la montaña.

'Immortals Fenyx Rising', desarrollado por el equipo de Ubisoft Quebec, creadores de 'Assassin's Creed Odyssey', es una aventura mitológica donde los jugadores se pondrán en la piel de Fenyx, cuya misión es salvar a los dioses griegos y su hogar de una oscura maldición. Dominando los poderes, superando desafíos y enfrentándose a poderosas criaturas mitológicas será capaz de vencer a Tifón, el titán más mortífero de la mitología griega. Entre combates, exploración y resolución de rompecabezas, la nueva propiedad intelectual de Ubisoft recuerda poderosamente la propuesta lúdica que ofrece la serie 'The Legend of Zelda'. El título llegará a PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series, PC y Google Stadia el 3 de diciembre.