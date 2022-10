Xàtiva acogió, el pasado 16 de octubre, la undécima prueba del Circuito de Carreres Populars de la Diputación de València. La Subida en el Castell de Xàtiva vivió la 36ª edición de esta prueba, que tuvo como ganador de la prueba masculina el marroquí Hicham Sigueni, con una marca de 00:30:55 , y de la femenina, la corredora local Maria Ureña Rodenes, del Cárnicas Serrano, (00:38:00). Completaron el podio masculino, Luis Agustín Escriche (C.A. Albacete -Diputación), con 00:32:13 y Abdelali Razyn (Clínica Alejandro Sanz), con 00:33:03. Raquel Landín Cobos (The Kenyan Urban Way) fue la segunda fémina en cruzar la meta (00:39:40) y Nazareth Asensio Pascual (The Kenyan Urban Way), tercera, con el mismo tiempo que Landín.