Plan de partido

Declaraciones de Unai Emery en Movistar Liga de Campeones: "Queriendo llevar el control del partido en ciertas fases no nos han dejado. Hoy era resistir todo lo que pudiéramos para tratar de tener opciones en el próximo partido. Ahí va a ser diferente porque tenemos que hacer otras cosas. Es el Liverpool, sabemos que son favoritos y son mejores pero podemos competirles y tener opciones. Hoy claramente podría haber sido peor. Tenemos que tratar de que sea totalmente diferente allí y a ver si son capaces de exigirnos tanto como hoy. Hoy teníamos un plan y no ha salido. El partido ahí será diferente. Podría haber sido peor. No hemos tenido ocasiones. No hemos podido tener expectativas de un mejor resultado. La remontada pasa por trabajar y ser natural. Estamos aquí porque hemos hecho algo y en todas las eliminatorias hemos jugado dos partidos".