Espectacular accidente de Carlos Sainz y 20 puestos de sanción

El fin de semana no podía haber empezado peor para Carlos Sainz, quien además de sufrie un aparatoso accidente este viernes durante la primera sesión de entrenamientos libres en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1, fue sancionado con 20 posiciones en la parrilla por cambio de motor en su Toro Rosso.

Cumplido el ecuador de los Libres 1, Carlos Sainz perdió el control de su monoplaza tras pisar el piano a la salida de la característica horquilla del circuito de Suzuka.

"No sé qué ha pasado", reconoció el joven piloto madrileño por radio. "He perdido el coche. Lo siento", agregó tras confirmar que él sí estaba "bien".

Como consecuencia del accidente, el morro izquierdo de su monoplaza quedó destrozado. La presencia de algunas piezas sobre el asfalto motivó la aparición de la bandera roja y la suspensión momentánea de la primera sesión de entrenamientos libres.

Eso sí, Carlos Sainz pudo abandonar el trazado por su propio pie.

Tras la jornada y después de ver el accidente por televisión, amplió si versión de lo ocurrido. Así, el madrileño confesó que no esperaba perder el control de su monoplaza a su paso por la curva 11, tras dejar atrás la característica horquilla del circuito de Suzuka, sede de la decimosexta prueba del Campeonato del Mundo.



"No esperaba que pasase lo que pasó. Simplemente pisé el piano, quizás demasiado, y salí despedido contra las protecciones", indicó en declaraciones facilitadas por su equipo.



Tras ver las imágenes por televisión, Sainz aseguró que son "realmente impactantes". "Por suerte, dentro del coche no lo viví así", abundó.



Carlos Sainz, hijo del dos veces campeón del mundo de rallys de mismo nombre, remarcó: "No podemos olvidar que en Suzuka un mínimo error se puede pagar muy caro".



Satisfecho por el rápido trabajo de sus mecánicos, Sainz destacó que gracias a ellos su coche estaba listo para rodar en los Libres 2. "Hicieron un gran trabajo, como siempre hacen. Desafortunadamente, las condiciones meteorológicas no ayudaron y solo pudimos completar la vuelta de instalación. Ojalá mañana sea un día mejor", deseó.

Respecto a la sanción, la Federación Internacional de Automovilismo ha confirmado que el madrileño está montando en Suzuka "su sexto MGU-H, su quinto motor de combustión interna y su quinto turbo".



El reemplazo del primer componente conlleva una penalización de diez plazas, por superar el número permitido en una misma temporada, mientras que la sustitución de los dos restantes acarrea la pérdida de cinco posiciones cada uno, para un total de veinte puestos.



"Las penalizaciones fueron confirmadas poco después del fuerte accidente que el piloto español sufrió en la primera sesión de entrenamientos libres y que causó importantes daños en su Toro Rosso", recoge la web oficial de la Fórmula 1.



Otros pilotos -como el alemán Sebastian Vettel y su compañero en Ferrari, el finlandés Kimi Raikkonen- estrenan componentes este fin de semana. También el británico Lewis Hamilton, líder del Mundial, y el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes).



En su caso no implica la pérdida de posiciones en la parrilla de salida de la carrera del domingo en el circuito de Suzuka por estar dentro del número permitido