¿Qué pasa con los cedidos del Valencia?

La temporada 23/24 está llegando a su conclusión y los equipos ya deberían llevar semanas, o incluso meses, planificando lo que puede ser la plantilla del curso que viene. Eso en un club medianamente serio. Jugadores con los que no vas a contar para el año siguiente, renovaciones de contratos, posibles fichajes, ya sea libres o pasando por una negociación con el club, ver qué cedidos tienen posibilidad de quedarse cedidos o, en este caso, los jugadores a préstamo en otros equipos.

En el Valencia son varias las decisiones que se tienen que tomar al respecto, a pesar de que esta temporada no hay tanta nómina de cedidos como había otros años. Pero el volumen de plantilla es el que es, y este curso tan solo dos jugadores con contrato del primer equipo han hecho las maletas para marcharse cedidos, más otro del filial, que ha demostrado que ya puede aportar en el máximo nivel. Son los casos de Eray Cömert (Nantes), Samu Castillejo (Sassuolo) y César Tárrega (Real Valladolid).

Eray Cömert

El central suizo llegó en enero de 2022 para reforzar al Valencia de Bordalás a mitad de la temporada 21/22. El técnico alicantino ya conocía al jugador de haberse enfrentado a él en Europa con el Getafe y se pagaron alrededor de 800.000 euros por hacerse con sus servicios. La temporada siguiente con Gattuso a los mandos participó en casi todos los partidos, pero en la segunda mitad con Voro y Baraja perdió protagonismo y este verano se decidió darle salida en forma de cesión para que disfrutase de minutos y, si suena la flauta, hacer caja.

El zaguero suizo hizo las maletas rumbo a Francia para jugar este año en el Nantes con opción de compra no obligatoria de 3 millones y, hasta la fecha, ha disputado 23 partidos anotando dos goles. Sobre todo en la primera mitad de temporada, Cömert ha sido mariscal del centro de la defensa, pero una lesión a principios de año frenó su progresión. Con todo ello, que el club francés decida ejecutar o no la opción de compra dependerá de si se mantienen en Ligue 1 o no. A falta de disputarse dos jornadas, 'Les Canaris' están cuatro puntos por encima del descenso, pero se enfrentan a Lille y Monaco, dos de los equipos más en forma del campeonato galo, cuarto y segundo respectivamente. En caso de no ejercer la opción de compra, el central volverá a Valencia para empezar la pretemporada con el resto de sus compañeros o, en caso de disputar la Eurocopa con Suiza, más tarde.

Samu Castillejo

El caso de Castillejo es distinto. El jugador tampoco contaba para el cuerpo técnico a principio de temporada, por lo que se le buscó una salida, pero la escasez de ofertas y su salario hicieron que la operación se cerrase a finales de mercado. El malagueño se marchó al Sassuolo en las últimas horas de mercado cedido con una opción de compra no obligatoria de 250.000 euros. Una opción que no parece que vaya a ejecutar el conjunto italiano. Y es que el extremo no está siendo importante en el norte de Italia esta temporada. Tan solo ha disputado 17 partidos, en los que tan solo ha sido titular en seis. El cuadro 'Neroverdi' es segundo por la cola y está, a falta de tres partidos para concluir el campeonato liguero, a tres puntos del Empoli, que marca la salvación.

No lo tendrá sencillo un equipo en el que también juega Uros Racic, que este verano también hizo las maletas rumbo a la Emilia-Romagna y comparte equipo con Castillejo. La difícil situación del equipo, sumado a que el extremo no está rindiendo al nivel, hace pensar que volverá a las filas del Valencia en verano... seguramente para salir de nuevo, veremos si ya de forma definitiva. El extremo malagueño firmó con el Valencia hasta 2025 tras salir del Milan, por lo que le resta un año de contrato en Mestalla.

César Tárrega

El central de Alaquàs se fue cedido al Valladolid en invierno para que disfrutase de minutos, y vaya si lo está aprovechando. Titular indiscutible en el colíder de la competición, y demostrando que está para más cosas. Tárrega está sorprendiendo en Pucela con un rendimiento casi inmediato en una competición dura como es la categoría de plata, y más viniendo del Valencia Mestalla en Segunda RFEF. Pero el valenciano demostró en las pequeñas píldoras que dejó con el primer equipo, sumado a lo que vio Baraja en los entrenamientos, que es central de futuro, y parece que como blanquinegro.

El club está siguiendo habitualmente los pasos de César y la temporada que viene empezará con el primer equipo. Su rendimiento marcará el protagonismo que pueda tener en el Valencia el curso que viene pero, con lo que viene demostrando en el colíder de LaLiga Hypermotion, la lesión de Diakhaby, y que quizás salga Mosquera traspasado, le convierten en una pieza de valor.