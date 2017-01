Marcelino reconoce los contactos con el Valencia CF y el Inter de Milán

Marcelino García Toral ha reconocido en el programa El Club de beIN LaLiga los contactos que mantuvo con el Valencia CF y el Inter de Milán después del bombazo de su destitución en el Villarreal. Sobre la posibilidad de recalar en Mestalla, aseguró que "hubo un equipo que preguntó formalmente a la Federación si podía entrenar o no", aunque matiza que "al decir que no ya no hubo ninguna negociación". Respecto a la opción interista, reconoció que en caso de haberse concretado "no se podía decir que no". Sin embargo, desde entonces el resto de propuestas que ha tenido del extranjero las ha rechazado ya que en su opinión "es importante no apresurarse".