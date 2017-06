El Real Madrid intentó fichar a Messi... ¡tres veces!

"En el Real Madrid deben jugar siempre los mejores jugadores del mundo". Esta es una frase muy recurrente de Florentino Pérez, presidente blanco, cada vez que se le pregunta por algunos nombres que se rumorean cada verano.

El hecho es que uno de los mayores cracks de la historia del fútbol, Leo Messi, ni está ni se le espera en el Real Madrid, aunque no será por falta de intentos. Según publica 'Mundo Deportivo', el club del Bernabéu trató de reclutarlo en hasta tres ocasiones, recibiendo en todas la negativa del delantero (2011, 2013 y 2016). Por todos es conocida la facilidad de Messi y su entorno de forzar renovaciones al alza año tras año y por ello sorprende que no se filtraran dichas supuestas ofertas al jugador (que no al FC Barcelona).

Según el diario catalán, la última de las tentativas se produjo hace un año, cuando la Audiencia de Barcelona condenó a Leo a 21 meses de prisión y consiguiente multa por delitos fiscales, algo que le enfadó al argentino hasta el punto de plantearse abandonar la disciplina culé. El Manchester City y el Real Madrid fueron, según este medio, los primeros en acercarse al jugador, pero de nuevo se llevaron una negativa por su parte.