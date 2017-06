Jugadores que quedan libres el 30 de junio

El 1 de julio es una fecha marcada a fuego en el universo fútbol. La fecha en que muchos jugadores acaban contrato con sus respectivos equipos y son libres para negociar su siguiente aventura. Promesas y leyendas a precio de saldo. El mercado entra en ebullión consumido su primer mes. En lo que respecta al panorama internacional, se podría configurar un once ideal de futbolistas sin vinculación alguna valorado en 63 millones de euros en el que predomina la veteranía (32 años de media) y el liderazgo de la Premier League, el ´Rey Midas´ del mercado de fichajes y auténtico hervidero de los clubes que persiguen una oportunidad única. El legendario inglés Terry está sin equipo después de 19 años de lealtad en el Chelsea. En las islas se lo rifan.

El Manchester United decidió no renovar a Zlatan Ibrahimovic tras sufrir una grave lesión de rodilla. El delantero sueco está trabajando en solitario en la ciudad deportiva de los ´Red Devils´ y, pese al posible interés del Atlético de Madrid, todo apunta a que su destino será Estados Unidos. Pep Guardiola asume el relevo generacional del Manchester City que este año se ha quedado en blanco tras una inversión multimillonaria. Caballero, Clichy, Sagna, Navas y Zabaleta son las ´víctimas´ del nuevo proyecto del técnico catalán en el Etihad. Todos ellos se van gratis. Caballero interesa al Chelsea, Zabaleta ya es del West Ham y Jesús Navas ultima su regreso a Nervión. Arouna Koné (Everton), Martín Cáceres (Southampton), Flamini (Arsenal) y Lucas Leiva (Liverpool), otras ´gangas´ de nivel que concede Inglaterra. En Portugal emerge la figura de Iker Casillas. El Oporto no ha ofrecido la renovación al exjugador del Real Madrid después de dos temporadas en el ´Dragón´. A sus 36 años, el mito de la Roja valora alternativas lejos de Europa. Ghezzal ha decidido dar un pase en su carrera deportiva lejos del Lyon. El argelino de 25 años, en la órbita del Valencia, es uno de los jugadores más apetecibles de Francia al igual que el camerunés Choupo-Moting en Alemania tras su notable paso por el Schalke 04.

En el Calcio quedan en libertad Alberto Aquilani (Sassuolo), Palacio (Inter de Milán), Pandev (Genoa) y Gonzalo Rodríguez (Fiorentina), uno de los mejores centrales que han pasado por el Villarreal en la última década. Nilmar, el fichaje más caro de toda la historia del Submarino, termina contrato en el El-Jaish de Catar. Una baza viable.

En LaLiga también figuran históricos en libertad como Pepe o Fernando Torres, capitanes generales en el hipotético equipo de jugadores sin contrato que sumaría un valor total de 20 millones de euros y en el que no estaría ninguna pieza blanquinera. Mestalla no regala nada. El zaguero portugués quería dos años de contrato fijos en el Madrid como premio a su incondicional compromiso con el club. Florentino le ofreció solo uno y ahora está a un paso del PSG. En el Atleti están tranquilos respecto al futuro del ´Niño´. Termina contrato, pero la idea de los rojiblancos es renovarle de por vida. Misma estrategia con Tiago. En el Levante el protagonista es Víctor Casadesús, suplente en Segunda, no tiene hueco en Primera. Femenía y Trémoulinas se van de Deportivo Alavés y Sevilla. Dos laterales de calidad. Del ´Glorioso´ también se marcha el incansable Toquero. Dos opciones en la recámara para el ataque de los equipos de LaLiga podrían ser Cejudo (Betis) y Charles (Málaga). En la zaga se acumulan las alternativas a coste cero: Carles Planas (Celta), Elustondo (Athletic) o Mikel (Real).