La jefa de Delito Fiscal pide cárcel para Cristiano

Para la Agencia Tributaria somos todos iguales sin distinción, al menos teóricamente. Por ello el fisco considera que el fraude cometido por Cristiano Ronaldo —cifrado en 14'7 millones de euros— debe conllevar una pena de cárcel.

Según la jefa de la Unidad Central de Delito Fiscal de Hacienda, Caridad Gómez el futbolista del Real Madrid ha cometido al menos "cuatro delitos fiscales" y de una "cuantía importantísima". El Mundo publica la comparecencia de la jefa de Delito Fiscal a principios de mes en la que destacó que "hay personas en prisión por no haber pagado 125.000 euros".

Una versión crucial para la sentencia del caso. Caridad Gómez añade otro dato importante y que desmontaría la defensa de Cristiano Ronaldo al tildar de "voluntaria" la actividad económica del luso a través de "la falta de declaración" y del complejo entramado de "testaferros y paraísos fiscales" utilizados por Ronaldo y sus asesores para ocultar al fisco el dinero proveniente de la explotación de sus derechos de imagen, desligando al máximo su nombre de la actividad de su empresa offshore.

Mientras tanto, Ronaldo y su defensa se escudan en los ya conocidos "mis asesores hicieron todo" y el "si no me llamara Cristiano Ronaldo, no estaría aquí" para desmontar los argumentos de la acusación.