Luis Rubiales tendrá que ir a juicio por el beso no consentido a Jenni Hermoso

La final del Mundial femenino continúa siendo el principal tema de conversación, pero no por la victoria de las jugadoras, sino por el beso no consentido del ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, a una de las futbolistas, Jenni Hermoso.

La decisión de lo que pasará con el ex presidente se ha convertido en un proceso lento, debido a las demás informaciones que le han ido salpicando a la Federación, como las irregularidades en algunos contratos. No obstante, la Audiencia Nacional ya ha acordado la apertura de juicio oral a Rubiales por delitos de agresión sexual y coacciones por el beso que le dio a Hermoso en la recepción de medallas.

Además, tiene 24 horas para pagar una fianza de 65.000 euros y, de esta manera, hacer frente a las eventuales responsabilidades civiles a las que pudiera ser condenado por delito de agresión sexual. Por otra parte, no solo será el ex presidente quien vaya a juicio, sino que también lo harán por delito de coacciones el exdirector deportivo de la selección masculino Albert Luque, el ex entrenador de la selección femenina Jorge Vilda, y el que fuera responsable de marketing de la federación, Rubén Rivera.

Por estos hechos, Rubiales afronta una petición de Fiscalía de dos años y medio de prisión, un año más que el resto de acusados.