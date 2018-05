Una leyenda del Chelsea apunta al banquillo del United

En Inglaterra apuntan a este jugador con pasado 'blue'



No, el Manchester United no va a fichar a un nuevo entrenador. José Mourinho continuará al frente del banquillo de Old Trafford, pero el técnico portugués necesita un nuevo ayudante tras la salida de su amigo y segundo técnico durante muchos años Rui Faria. En Inglaterra tras las palabras del propio Mourinho los rumores se han disparado acerca de la llegada de John Terry al Manchester United.

Mourinho se queda solo sin su hombre de confianza durante los últimos 17 años, sin embargo pese a haber pasado unos días del anuncio Rui Faria todavía no tiene nuevo destino aunque el luso dejó caer que "algún día se enfrentarán en la Premier". Mientras 'The Special One' sigue sin soltar prenda sobre su sustituto, pero dejó una gran pista: "No, viene alguien que ya trabajó conmigo antes, pero no puedo desvelarlo todavía porque está vinculado a otro club", descartando de paso a otro futbolista inglés como Michael Carrick que empezará su camino como técnico.

En Inglaterra John Terry gana números, ya que trabajó en dos etapas distintas con Mourinho en el Chelsea. Allí en Stamford Bridge vivieron algunos de los mejores momentos de la entidad 'blue' y es uno de los jugadores más laureados de la historia del club regentado por Roman Abramovich. El anuncio todavía no llega porque John Terry todavía milita en las filas del Aston Villa, que se jugará su regreso a la Premier League contra otro equipo londinense y clásico del fútbol británico, el Fulham mañana sábado en Wembley. ¿Cómo recibirá en ese caso la afición de los 'Red Devils a un enemigo habitual como Terry? Es una incógnita, pero con Mourinho cambiaron rápido de opinión.