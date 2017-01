Muñiz, a por todas en el Levante UD-Tenerife

Juan Ramón López Muñiz, se ha mostrado tranquilo, a pesar de las dos derrotas seguidas de su equipoi, y ha ironizado este viernes al asegurar que "lo curioso es que vamos los primeros y parece que la situación está complicada".

"Hay tres palabras clave: trabajo, humildad y tranquilidad y se deben mantener durante los once meses de competición. Si falla algo de eso, la cosa se desestabiliza. A mí me cuentan esta historia en verano y me habría apuntado", ha apuntado en la rueda de prensa previa al partido contra el Tenerife. "Me preocuparía si el nivel de juego fuera muy bajo o la capacidad de sacrificio bajase, pero no ha pasado", ha justificado.

"Falla el resultado, el resto es muy similar a lo que pasaba al inicio. Falta la eficacia para adelantarnos en el marcador. Si ves los entrenamientos, el equipo sigue igual", ha explicado Muñiz, quien solo ve un camino posible para afrontar los partidos: "Somos el Levante y no podemos salir a otra cosa que a ganar", ha expuesto, ambicioso.

El asturiano ha eludido pronunciarse sobre conflicto que vive el club en el apartado social, ya que representantes de las peñas y los pequeños accionistas han denunciado manipulación en el proceso de elección de los patronos de la Fundación del Levante y ha descartado que esta polémica pueda afectar a los jugadores.

"Nuestro trabajo lo hacemos con el chándal y el pantalón corto. Cada uno se tiene que preocupar de lo que puede solucionar y sobre lo que pasa en las oficinas no podemos hacer nada. No nos tiene por qué perjudicar".