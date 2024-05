Se confirma la lesión de Álex Muñoz

Las pruebas realizadas a Álex Muñoz en el día de ayer confirman su lesión en el cuádriceps. El ‘3’, que pidió ser sustituido en La Cerámica, ya anticipó sus sensaciones al finalizar el encuentro contra el Villarreal B. «He notado un pinchazo, no ha sido mucho. Espero que sea lo menos posible. Me conozco bien. Ha sido una molestia pequeña y he pedido el cambio por el resultado a favor», dijo el capitán en zona mixta. Tres días después de sus declaraciones, el Levante sabe que sufre «una lesión muscular en el recto anterior de la pierna izquierda», y aunque el parte médico emitido por el club no señale un tiempo concreto de recuperación, su «evolución» marcará su «egreso a los entrenamientos colectivos», tal y como indicaron desde los canales de comunicación del Levante.

A falta de cuatro encuentros para que finalice la competición, Felipe Miñambres confía en poder contar, más pronto que tarde, y a ser posible, en un playoff de ascenso a Primera, con los servicios del alicantino tras transmitir una sensación pesimista durante la rueda de prensa posterior al partido ante el Villarreal B. «No tengo esperanza de que sea poco, mi impresión es que no vamos a poder contar con él. Dice que tiene algo pequeño y yo he tenido lesiones de cuádriceps y son fastidiadas», dijo sobre un jugador que ha sido esencial en sus planes durante todo el curso. Sin embargo, la lesión de Álex Muñoz coloca a Álex Valle como el recambio natural del ‘3’, después de sustituirlo en La Cerámica y con la intención de mostrar su mejor versión tras perder protagonismo en las últimas fechas de campeonato liguero.