«Es una buena noticia que esté todo el equipo en funcionamiento, que vayamos dejando al doctor tranquilo y que no tenga ninguna preocupación con jugadores. Vuelve la competencia, el nivel de entrenamiento, de juego, bendito problema para el entrenador. Sabemos que por ley tiene que quedarse gente fuera de la convocatoria y del once. Es una buena noticia en todos los aspectos», declaraba Muñiz en rueda de prensa antes de hacer una criba de cuatro sin sancionados ni lesionados que tampoco le ha generado mucho dolor de cabeza por las realidades de cada uno. Entre los 18, los mismos que ante el Nàstic, no están Iván López, Montañés, Verza y Saveljich, mientras que Campaña se apunta al once inicial y será una de las novedades en la apuesta ante el Zaragoza.

La Romareda era la cita marcada en rojo para el regreso del andaluz después de la lesión ante su exequipo. Según el parte, «los servicios médicos tratarán de agilizar el proceso de recuperación para que el futbolista puede estar a disposición de Muñiz para el choque ante el Real Zaragoza, aunque no se descarta que el proceso de recuperación se extienda en el tiempo una semana más». No solamente tuvo minutos la última jornada, ratificando una rehabilitación supersónica, sino que apunta al once ante el conjunto de Raúl Agné después de superar con normalidad la semana, así como el trabajo complementario. La duda es si puede resistir los 90 minutos. Su regreso se pactó con Muñiz, incluso esos minutitos que tuvo ante el conjunto tarraconense en sustitución de Espinosa, y ahora la prudencia se mantiene y nadie correrá más riesgos de los necesarios. Aunque es evidente que apenas los hay porque el andaluz no ha dado señales de resentimiento de su tobillo izquierdo en ningun instante.