El (segundo) goleador más rápido de LaLiga es del Levante UD

A la espera de que los tres arietes que hay en plantilla respondan con hechos a las dudas generadas, Ivi se ha cargado con la mayor parte del peso anotador a las espaldas. Dos de los cuatro goles del Levante son suyos, sin siquiera haber jugado un partido completo. En tres ratos, el extremo madrileño ha sido capaz de aportar pegada y ya un par de puntos al casillero granota: sus tantos permitieron empatar frente a Deportivo y Real Madrid.

«Es un jugador que, sin ser delantero, tiene mucho gol», destacaba en su presentación Tito. La realidad ha superado incluso la declaración; el ex del Sevilla Atlético, que no había visto puerta todavía en LaLiga Santander (donde había jugado 10 partidos con el Getafe), es el segundo jugador de la competición que menos minutos necesita para ver portería. Hasta el momento, no llega a la hora por cada gol. Un promedio al que no llegan ´9´ de la talla de Aduriz, Willian José, Sergio León, o incluso Marco Asensio, una de las sensaciones del arranque. El realista Juanmi Jiménez, especialista en exprimir al máximo cada aparición sobre el césped, es el único que lo mejora.

Primeros goles en Primera

Ivi estrenó su cuenta anotadora frente a los gallegos desde el punto de penalti, tras haber provocado él mismo la pena máxima. El sábado, en el Bernabéu, estuvo más vivo que ningún otro para aprovechar el saque de banda de Iván y, en segunda instancia, batir a Casilla. En ambos casos partiendo desde el extremo, a diferencia de lo que había sucedido en la primera jornada. Contra el Villarreal había salido a falta de un cuarto de hora en lugar de Alegría como ´falso 9´.

El estallido goleador del madrileño se produjo la pasada temporada, en su primera experiencia en LaLiga 1|2|3, con el filial hispalense. Ni en Segunda División B había alcanzado cifras como las de la 16/17, en la que vio puerta hasta en 14 oportunidades. Gracias a ese sobresaliente desempeño, Ivi llamó la atención de los técnicos de Orriols y de varios clubes más de la máxima categoría: Leganés, Getafe o Deportivo.



Estrategia y segunda línea

Muñiz ha encontrado hasta ahora en la estrategia y la segunda línea la respuesta a las interrogantes ofensivas. Ni Álex Alegría (ariete titular en las tres jornadas) ni Boateng (empleado en todos ellos, aunque ante el submarino de manera casi testimonial) han hecho gol. Nano Mesa, fichado en el último día de mercado, no se ha estrenado todavía a las órdenes del asturiano.