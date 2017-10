"Marqué, marqué y marqué... Ojalá mejore el año de mi vida"

Después de un verano detrás de Lucas Pérez y Adrián Ramos, el que llegó fue Nano Mesa, un delantero que la rompió en el Tenerife pero que tras atrancarse con el Eibar llegó al Ciutat como segundo plato. A la espera de la alternativa en el once, y con la delantera en el ojo del huracán por la sequía de goles, el canario pide paso para demostrar de qué es capaz en el área.

¿Firmamos ya que le salga una temporada como la del Tenerife?

Me fui cedido a L´Hospitalet un año y cuando volví a casa me propuse que tenía que ser el mejor, el que marcara las diferencias y metiera goles. Estuve con un entrenador (Raúl Agné) con el que jugaba 15-20 minutos hasta que llegó Martí, que es quien sigue ahora, y me dio la alternativa de titular. A partir de ahí marqué, marqué y marqué y me salió la temporada de mi vida. Ojalá aquí en el Levante aún lo mejore.

La rompió en Segunda, 14 goles, y el Eibar pagó más de tres kilos para Primera División, ¿cómo se sintió?

Hice la temporada que hice y tenía un montón de clubes detrás de mí, pero el único que apostó fuerte fue el Eibar. Si no fuera por el Eibar, no estaría en Primera. Y ahora es el Levante el que me ha dado la oportunidad de demostrar que soy futbolista de Primera División.

¿Qué aprendió en Ipurua?

Salir de Canarias al País Vasco se hizo duro, pero me fue bien. Aunque no participé lo suficiente, había compañeros que lo estaban haciendo bien y no me llegó la oportunidad. Ahora quiero aprovechar esta y sé que lo voy a hacer. Espero que el míster me dé la confianza, como la que yo le puedo dar a él, y que las cosas salgan bien para todos.

Aquí ya lo quisieron en enero.

Hubo posibilidades para haber venido, pero el Eibar no quiso que saliera. Intenté pelear lo máximo posible, pero no tuve la oportunidad. Me fui de vacaciones y me entrené en casa para llegar en forma. La pretemporada la hice bien y ellos no querían que me fuera, pero yo quería jugar y desde que me enteré de que el Levante me quería aposté fuerte para venir.

Aún no ha sido titular, ¿le ha penalizado todo lo ocurrido en verano?

El Eibar me ha ayudado, pero si un jugador no tiene la participación suficiente es bueno salir. Tengo tres años más de contrato y esta cesión puede venir bien, tanto a mí como a ellos. Ojalá termine con los goles que quiero marcar y que pueda seguir muchos más años.

Opción de compra no hay...

No hay, pero quién sabe... Me siento como en casa, incluso por el clima, y espero marcar los goles suficientes para ver qué pasa.

Llegó en pleno follón por las negociaciones fallidas con delanteros de renombre, ¿qué pasó por su cabeza?

Se escucharon nombres de otros delanteros, pero estoy aquí y a lo mejor la gente no me conoce lo suficiente. Soy un jugador que lo deja todo por el que equipo en el que estoy y cuando el míster me dé el empujón que falta, la oportunidad, me voy a dejar todo por esta camiseta.

¿Física y tácticamente se encuentra ya en buenas condiciones?

Cuando llegué físicamente no estaba bien. Pero ahora me encuentro fenomenal. En un mes tanto el míster como el cuerpo técnico y los médicos con las pequeñas molestias me han ayudado mucho. Estoy en un momento físico muy bueno y hay que aprovecharlo en cuanto tenga la oportunidad de jugar.

Pese a la derrota, en sus primeros minutos contra el Alavés dejó al personal con ganas de más.

Desde que el míster me mandó calentar estaba concentrado para demostrar que puedo estar aquí. Sabía que tenía que hacer el máximo e intentar marcar gol para que el equipo pueda puntuar. El equipo físicamente está muy bien.

La presión está ahora especialmente enfocada en los delanteros. Los del Levante son los únicos de Primera que no han marcado todavía.

Tanto Alegría como Boateng y yo lo estamos haciendo bien. Son rachas. Entrenamos para marcar y tarde o temprano llegará. Cuando llegue el gol creo que va a seguir, seguir y seguir. Entiendo que la afición esté impaciente, pero saldremos adelante. Los delanteros vamos a marcar goles, segurísimo.

¿Cómo se siente más cómodo en el ataque, solo o acompañado?

Lo importante es jugar. Sólo hay un puesto y hay que pelearlo. Si te sientes bien con el equipo da igual si juegas sólo o con compañía.

¿Cómo de clon es de Ángel?

Lo conozco a él y a su mujer de hace tiempo. Lo veía desde pequeño y me gustaba. Como Nino, somos jugadores pequeños, rápidos y de marcar diferencias. La valentía de Ángel me inspira, aunque al final somos muy distintos. Las características de ir al espacio se parecen.

También marcan goles similares.

Sí, cuando estoy dentro del área creo peligro. Mi fuerte es la velocidad y romper a los espacios. Voy con la mentalidad de que el balón va a entrar. Llevo la definición dentro.

¿Qué le pide el míster?

Presión no nos mete, sino que nos está ayudando. Le gusta la intensidad, que estemos presionando. Nos ayuda muchísimo. Su respaldo hace que hagamos las cosas mejor. Álex Alegría y Boateng también están haciendo las cosas bien. El día que llegue el primer gol, las vamos a meter todas.

¿Tiene claro que se le piden goles?

Lo tenía en mente desde que firmé y es lo que voy a intentar hacer. Espero a final de temporada tener una cuenta de goles considerable y demostrar que soy de Primera.

Habla con Ángel, pero en València han tenido recorrido Viera, Silva...

Con Ángel he hablado mucho. Y a Viera le felicité por la selección. Mari Jose, del Femenino, también me ha hablado muy bien No tuve dudas de venir aquí.

¿Qué piensa del sambenito de que el canario tropieza en la península?

La gente puede hablar cosas que no son. Llevo dos años fuera y aquí estoy como en casa. València es una ciudad bonita y estar en el Levante... En otro sitio mejor no puedo estar.

¿Qué es lo que más le ha sorprendido en el tiempo que lleva en el club?

Desde fuera veía que era un club familiar y con una estructura muy clara. Voy a demostrarles que no se han equivocado con mi fichaje.