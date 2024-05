Álex Muñoz podría perderse los últimos cuatro partidos de Liga

El defensa del Levante Álex Muñoz podría perderse los últimos cuatro partidos de LaLiga Hypermotion por una lesión en el cuádriceps de la pierna izquierda, según explicó el entrenador del equipo, Felipe Miñambres.

Álex Muñoz se retiró lesionado en el minuto 63 del encuentro ante el Villarreal B del pasado viernes y a falta de las pertinentes pruebas médicas Miñambres adelantó que no cuenta con él para el tramo final del campeonato.

"No tengo esperanza de que sea poco, mi impresión es que no vamos a poder contar con él. Dice que tiene algo pequeño y yo he tenido lesiones de cuádriceps y son fastidiadas", dijo el entrenador del Levante a la conclusión del encuentro.

El Levante pelea en este tramo final de la campaña por clasificarse para la promoción de ascenso a Primera y si logra el objetivo podría 'alargar' su temporada y dar tiempo a Muñoz a volver a jugar.

Además, el centrocampista Sergio Lozano también se marchó del partido con molestias en la pierna derecha y podría ser sometido a distintas pruebas para conocer el alcance de esa dolencia.