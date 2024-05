Giráldez, sobre su acuerdo con el Levante: "Estoy donde quiero estar"

Claudio Giráldez negó este sábado haberse comprometido con el Levante de LaLiga Hypermotion antes de firmar el pasado 18 de abril su renovación con el RC Celta, hasta el 30 de junio 2025.

"¿Tengo dos dedos de frente o no? ¿Puedo tener seis contratos firmados con muchos equipos? Estoy donde quiero, siempre lo he dicho. Cuando firmé mi renovación pensé que se iba a terminar hablar de mi futuro, ya veo que no", declaró el técnico gallego en la rueda de prensa previa al duelo contra el Villarreal.

Giráldez reconoció que su equipo viene de firmar un mal partido ante el Alavés, tras el cual hicieron autocrítica en el vestuario porque "nuestro nivel no es tan bajo como mostramos el otro día ni tan alto como pudo parecer en momentos del partido contra Las Palmas".

En este sentido, apuntó que el Celta necesita ser "más estable" y tener "más continuidad" en su juego para derrotar al Villarreal, que llegará a Balaídos en su mejor momento de la temporada tras reengancharse a la pelea por las plazas europeas.

"Es un gran equipo, de mucha calidad. Han tenido la estabilidad con Marcelino que no han tenido a principio de temporada en cuanto a resultados y en cuanto a juego, pero tenemos claro cómo podemos hacerles daño y cómo contrarrestar sus fortalezas", subrayó.

Por eso, el preparador celeste advirtió de que su equipo necesitará dar su "mejor versión" para alargar su buena racha en Balaídos, y pidió a sus jugadores que se centren en su partido independientemente de lo hagan los rivales directos en la pelea por la salvación.

"Tenemos que ganar este partido y las cábalas las haremos después de sumar estos tres puntos y ver cómo está todo. El resto es perder tiempo y energía. Somos conscientes de dónde estamos, de que estamos cuartos por la cola", incidió.