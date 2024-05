"Queremos que nos quede buen sabor de boca ganando al Girona en Mestalla"

Manifestación del 19M. ¿Cómo afecta a la plantilla y a ti?

"No podemos controlarlo. A mí me gustaría... que este es el último partido en casa, en una temporada en el que todos sabéis que nuestras expectativas eran las de mejorar la pasada temporada, no sufrir tanto... Mestalla ha sido clave para disfrutar de una temporada con comprensión, cariño y apoyo. El equipo ha podido competir por momentos a gran nivel. Muchos jóvenes han crecido en el cariño y comprensión de la afición. Me gustaría tener a mi afición detrás en el último partido del año en Mestalla. Me gustaría dedicarles este último esfuerzo"