El Levante Femenino, a por la Real Sociedad para no descolgarse de la Champions

El Levante Femenino recibe este domingo (12 horas) a la Real Sociedad en un partido en el que buscará una victoria para no descolgarse de la lucha por la tercera plaza, que da entrada a la Liga de Campeones.

Las levantinistas, que llegan de sumar una importante victoria contra el Sevilla después de la derrota en casa contra el Real Madrid que les hizo caer de los puestos europeos, son cuartas con 47 puntos mientras que el equipo donostiarra, que ha anunciado que Natalia Arroyo no seguirá la próxima temporada en el banquillo, es noveno con 29 puntos.

El Atlético de Madrid, que ya ha jugado su partido, ha ganado al Costa Adeje Tenerife (1-0), por lo que se ha puesto con 51 puntos, una victoria que obliga todavía más a ganar al Levante, que está perseguido de cerca por el Madrid CFF con 46 puntos y por el Athletic con 44.

El entrenador José Luis Sánchez Vera explicó que "los ánimos son los mismos, llevamos semanas con muchísimas complicaciones, pero lo hemos dicho, me gustaría no hablar de eso más, no son excusas, sabemos lo que tenemos, la disposición de futbolistas y todos los que estamos nos hemos imaginado el partido del domingo en casa".

"Queremos seguir alargando la situación de que el Levante pueda estar optando a ser uno de los equipos europeos a final de temporada. Espero un partido como son todos los Levante-Real: bonito, atrevido, con dos equipos que se quieren quitar la pelota, generar ocasiones de gol y el que esté más fino en el área se lo podrá llevar", explicó.

Además, Sánchez Vera recordó que aunque las donostiarras tampoco lleguen en su mejor momento, es un equipo que tiene muchos argumentos para hacer un buen partido, que les eliminó de Copa de la Reina y que justamente está preparando la final de esa competición.

En cuanto a la alineación, habría que ver si la delantera Alba Redondo, que no jugó en Sevilla por molestias en el tobillo, podría estar para 90 minutos.

Once probable del Levante

El once del Levante podría ser el formado por Andrea Tarazona; Antonia Silva, María Méndez, Nuria Mendoza, Estela Carbonell; Paula Fernández, Leire Baños, Silvia Lloris; Érika González, Gabi Nunes y Natasa Andonova.