El Levante UD paga la novatada

Shaq y Hacen han pasado del filial al once titular. JOSÉ MANUEL LÓPEZ

Algo falla cuando el bético Joaquín Sánchez lleva la mitad de partidos jugados en LaLiga Santander que todos los futbolistas del Levante juntos. El dato estremece, aunque no tanto como los últimos resultados en el Ciutat: un punto sobre 12 posibles. El nerviosismo está matando a los de Muñiz en Orriols, como denunciaba el propio técnico a la conclusión del partido ante el Athletic: «Hay que acostumbrarse a jugar en casa con presión». «No sé si no estamos teniendo suerte o nos ponemos más nerviosos de lo normal», ratificaba Toño a los micrófonos de beinSports.

La máxima categoría exige también máxima exigencia. No da tiempo para hacer el rodaje, y más si se trata de una cuestión generalizada en la plantilla. La del Levante es al mismo tiempo la más inexperta en la elite y la segunda más joven, de acuerdo con la edad media de sus miembros. La aparición desde el filial de Shaq (21) y aún más reciente de Hacen (19) sin duda que hay acentuado esa tendencia, pero equipos como el Villarreal cuentan con igual o mayor presencia de canteranos de nuevo cuño en las últimas jornadas y aún así atesoran, a nivel grupal, medio centenar de duelos de experiencia más por jugador.

Hasta el promedio del Girona, que mantiene el bloque de LaLiga 1|2|3 y debuta en la categoría, es ligeramente superior al de los granotas en ese aspecto. Atlético y Athletic, justamente los dos últimos verdugos en el Ciutat, son los clubes más ´rodados´ en citas de máxima exigencia, como las del fútbol español.

Muñiz es el primero que prefiere jugadores con recorrido y hambre, decididos a granjearse un nombre en la elite, que otros de vuelta en la elite. Sin embargo, la apuesta tiene contraindicaciones. De su once tipo, Chema, Postigo y Bardhi se han estrenado en LaLiga Santander este curso. También lo han hecho Doukouré (en su caso, con cierto bagaje ya en la Ligue 1 francesa), Boateng, los citados Shaq y Hacen, y de manera casi testimonial Cabaco.

Igual de anecdótico era el recorrido previo de Jason, Raúl, Ivi, Nano, incluso Oier y Campaña, en la máxima categoría. Ünal, a sus 20 añitos, ha pasado en pocos meses de la liga holandesa al Villarreal, y de ahí al Ciutat con la responsabilidad de capitalizar el gol.



Puntas y centrales novatos

En la delantera salta a primera vista la falta de horas de vuelo en LaLiga Santander. Roger es el punta que atesora más apariciones en Primera, a pesar a que ni siquiera ha podido jugar en lo que va de temporada por su grave lesión de rodilla. A la par con él se quedó Alex Alegría antes de romperse igualmente los ligamentos. Y en la zaga, más de lo mismo. Con decir que Róber, con 22 años y dos ratos con el Depor, llegaba a la primera jornada como el más rodado en la elite.

A estas alturas, Pedro se mantiene como el único integrante de la plantilla con más de 100 partidos en LaLiga Santander. Exactamente 216, aunque de nada le han servido estos en las últimas cuatro jornadas. Lleva un mes sin minutos en la competición de la regularidad, del mismo modo que Lukic y Langerak todavía no se han estrenado en Primera.



Coke y más refuerzos 'bragados'

La incorporación de Coke Andújar en enero maquillará la falta de experiencia, aunque harán faltas más jugadores de su perfil para que sirva de auténtico contrapeso para la inexperiencia actual. Esta se traduce entre otras cosas en falta de liderazgo en el grupo; entre los que no se arredran está Postigo, quien tuvo un día aciago ante el Athletic y no hay que olvidar que hasta este año no había jugado en Primera.