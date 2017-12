Confirmado: La gran novedad en la alineación del Levante UD

«Hay que hacerse fuerte en casa y que no se nos escapen puntos (...) Necesitamos que el campo se vuelque con el equipo. Lo daremos todo para que la gente esté metida, que el estadio sea una olla a presión que haga volar al equipo y que intimide al rival». Es el llamamiento que Muñiz hizo este lunes para que en el Ciutat todos vayan a una y ganarle al Leganés.

El equipo tiene muy claro que necesita reencontrarse ante su público y ser el mismo que tan buenas sensaciones dio el viernes contra el Sevilla. Por lo pronto, el técnico mantendrá el bloque del Pizjuán. En la alineación ante los pepineros solo habrá una novedad respecto a ese partido: la novedosa entrada de Erik Cabaco en el once, por primera vez en LaLiga Santander, en lugar del lesionado Chema y por delante de Róber Pier.

El Levante, que sólo ha perdido contra el Betis a domicilio, no gana en el Ciutat desde el 21 de septiembre ante la Real Sociedad. Así que ante un rival directo como el Leganés, con cuatro derrotas seguidas lejos de Butarque, los granotas necesitan despedir 2017 con un triunfo si no quieren pasar las vacaciones de Navidad pendientes de la zona de peligro después de haber ganado sólo uno de sus últimos once partidos de Liga, contra el Las Palmas.

Para ayudar a que el Ciutat sea un fortín que reme a favor, desde la grada de animación habrá un respaldo especial desde antes del partido, mientras que el club ha activado de nuevo los pases infantiles para que los usen los adultos y compensar así el handicap del horario. La permanencia a día de hoy pasa por Orriols y eso es algo que todo el mundo tiene claro. Los primeros, los jugadores, que nada más terminar el partido del Sánchez Pizjuán admitieron que el equipo tiene que jugar igual de suelto en casa. Y es que el último choque ha sido un espaldarazo moral pese al sabor agridulce porque se escapara la victoria.

La enfermería para este partido ha vuelto a engordar con la lesión de Chema, que se une a Roger, Iván y Doukouré. Sin embargo, Muñiz volverá a contar con uno de sus bastiones, Jefferson Lerma, uno de los mejores en tierras hispalenses tras varias semanas de estancia en el dique seco. En base a la inercia positiva de ese partido, el técnico podría volver a apostar por el mismo once titular a excepción del cambio obligado en el centro de la defensa. Así las cosas repetirían Luna y Pedro en los laterales y Lukic en el centro del campo pese a la recuperación de un Bardhi que será novedad en la lista.

El delantero turco Enes Ünal podría jugar su último partido con el Levante, ya que el Villarreal ha decidido recuperarle en este mes de enero después de haber jugado cedido el último mes y medio. El club, eso sí, pelea para que su regreso sea lo más tarde posible y tener así mayor margen para encontrarle sustituto. Por otra parte, este será también el último partido sin Coke, el primer refuerzo del plazo invernal.



Hasta ocho bajas del Leganés

El equipo de Asier Garitano, que descansó la pasada jornada al aplazarse su partido contra el Real Madrid por la disputa del Mundial de Clubes, no puntúa como foráneo desde el 0-2 contra el Málaga del 15 de octubre. El entrenador, consciente de la ansiedad de los granotas, tiene la bajas de los centrales Mantovani y Dimitrios Siovas, así como de los centrocampistas Omar Ramos y Brasanac. A ellos se han unido también el brasileño Gabriel, Szymanowski, Jon Ander y Tito.