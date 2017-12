El ´9´ está en el mercado

Se nota que es la decisión más importante del mercado invernal y, seguramente, de la temporada. El Levante necesita un ´9´ de garantías para mejorar sus números de cara a puerta y asegurar la permanencia, y está obrando en consecuencia. Ha entablado contactos con varios delanteros que encajan en el perfil, como el marfileño del Sporting de Portugal Doumbia, y sondeado a otros muchos en las últimas semanas para conocer su disponibilidad. Un exhaustivo trabajo de campo que ha permitido a Tito y a Carmelo del Pozo estar al corriente de la situación de todos los puntas ´fichables´ y, también, les ha llevado a tener que renunciar a alguna opción que era de su agrado.

El rastreo se ha extendido a todo el fútbol europeo, e incluso algunos futbolistas que juegan en ligas más exóticas. Muñiz, al corriente en todo momento de los movimientos, fue partícipe del minuto y resultado de la situación del mercado del punta el pasado jueves por la mañana, en la reunión que los responsables de la dirección deportiva, Quico Catalán y él mantuvieron en las oficinas del club.

El fichaje de Doumbia, con cuyos agentes se vieron los granotas antes del partido ante el Leganés, es complicado desde el punto de vista económico. Su elevado salario y los 3,5 millones de euros que le costó a su club en verano dificultan su aterrizaje. El exvalencianista Negredo, a quien se ha sondeado por su poco protagonismo en el Besiktas y su vínculo de la ciudad del Turia (donde vive su hija mayor), se escapa también inicialmente de los parámetros presupuestarios azulgranas.

Uno de los ´9´ mejor valorados por los técnicos es Tiquinho Soares. El problema es que brasileño, cuya propiedad comparten el Porto y su agente, el exbarcelonista Deco, no tiene ahora mismo la puerta de O Dragao abiertas pese a su actual condición de suplente; los blanquiazules no parecen dispuestos a desprenderse de uno de sus principales valores ofensivos en pos de lograr el título cuatro años después. Fichado hace justo un año de Vitória de Guimaraes (que a su vez incorporaría al granota Rafael Martins para suplirle) auna combatividad, potencia y gol: hizo 20 el curso pasado. Con propuestas firmes de la Bundesliga, Pinto da Costa ha pedido los 40 millones de euros de su cláusula en caso de traspaso.



La apuesta granota por Guidetti es evidente, aunque el Alavés tiene las de ganar en la puja, en la que hay varios clubes más. El Celta pretende incorporar una opción de compra cercana a los 5 millones de euros en su cesión, una cantidad que rompería con creces el tope histórico de gasto en un fichaje (los 3´2 de Cuero) en la historia del Levante. En el caso de Borja Bastón, otro de los ´9´ de LaLiga Santander cuya incorporación se ha barajado, ha sido el propio futbolista quien ha cerrado la puerta al Levante. Al igual que en verano, cuando hizo oídos sordos a la llamada granota y apostó por recalar a préstamo en el Málaga, en esta oportunidad no quiere plantearse un cambio de aires aunque los costasoleños estén intentando firmar a otro delantero con el mismo fin que los de Orriols.