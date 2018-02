Muñiz estalla por los errores arbitrales

Juan Ramón Lópezno dejó pasar la oportunidad de denunciar los errores de, que condenaron a los granotas tras mandar todas las opciones delde llevarse el derbi del Turia: "Como entrenador del Levante ha perjudicado nuestros intereses claramente.y no podemos ir regalando puntos y permitiendo esas decisiones,".

Siempre desde el respeto y con el habitual talante que caracteriza al entrenador levantinistas no dudó tampoco a la hora de recordar del perjurio hacia el Levante por los graves errores del colegiado: "Me gusta ser muy respetuoso con el estamento arbitral. Peor lo que no podemos es ser tontos. No opino cuando es tan claro. Desde el banquillo lo podía ha ver arbitrado yo. Nos ha perjudicado claramente. Nos ha quitado el 1-2. Nos ha dado el 2-1, el 3-1 que el contrario lo atropella. Los respeto, pero era un partido para haberlo arbitrado sin problema, un derbi limpio, intenso. Es una pena porque los jugadores lo dieron todo. Consiguieron ponerse por delante. No es que yo esté llorando aquí, es que fue muy claro. Cualquier persona que lo vea no tiene ninguna duda. Porque yo lo he visto desde el banquillo, y supongo que Marcelino lo habrá visto también. Es el fútbol, la vida, la competición".

En concreto sobre el penalti que señaló Medié Jiménez sobre Simone Zaza, Muñiz calificó de "clarísimamente" la visualización de la jugada desde la zona de banquillos: "Cuando uno llega antes al balón, quitando lo demás. En el penalti Róber llega mucho antes. ¿Qué ha podido ver? El línier de mi lado, lo pudo ver clarísimamente. Es un mal momento para hacer una rueda de prensa después del partido, nunca opino. Pero defendemos los intereses de un club. Intento ser respetuoso, pero tonto no".

Tras el gol anulado a Coke en la jugada siguiente, el Valencia marcó el 2-1 sobre el que también hay dudas para Muñiz. "Me comentan que la jugada siguiente es fuera de juego, buen trabajo, buen esfuerzo, ante un buen rival. Cuando todo suele ocurrir en un partido se pudo haber ganado. Viendo lo que ha pasado no nos llevamos ninguna tarjeta por protestar, hemos sido respetuosos. Quiero resaltar eso. Supieron aguantar esa situación y no es fácil. Se juega todo el mundo mucho", explicó.

Por último en un plano más deportivo de las declaraciones del técnico granota se extrae el retrogusto agridulce de no haber sumado nada positivo de su visita a Mestalla. La situación del Levante es complicada por su escaso margen con los puestos de descenso y el árbitro les privó de unos puntos que pueden ser valiosos tras el gran esfuerzo del equipo: "No he visto las imágenes, la situación mañana es otra, estaremos preparando el partido. Agradecemos el apoyo de todos los jugadores que han venido. Teníamos el partido muy controlado. Y fue una pena que marques primero el 1-2 y no te lo den válido. Estoy triste porque los jugadores se merecían un buen resultado. Es uno de esos partidos que van a ser transcendentales. En los últimos partidos el equipo ha estado muy vivo y es una pena haber perdido los puntos. No hemos sabido remontar un gol en contra".