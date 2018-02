"Tenemos todo para lograr la salvación"

¿Se está haciendo muy larga la semana tras el partido jugado el pasado domingo en Anoeta?

„Cuando no ganas y no tienes un resultado positivo lo que quieres es un jugar ya un partido. La verdad es que la semana se puede hacer un poco larga pero nos viene bien para preparar con calma el compromiso contra el Betis en el que tenemos la ilusión intacta por ganar.

„¿Es una ventaja o una presión añadida jugar el próximo lunes en el Ciutat contra el Betis?

„Es verdad que nos ha costado sumar puntos en casa más que otras temporadas pero sabemos que con la ayuda de nuestra gente es donde se fraguan las permanencias. Tenemos ganas de brindar un triunfo a nuestros seguidores, porque se lo merecen.

„¿Lo mejor, pese a esta racha de no vencer, es la clasificación?

„Son muchas jornadas sin ganar. Han habido partidos en los que hemos estado cerca de la victoria pero al final te metes en una dinámica negativa y todo cuesta más. Las cosas han venido así y ahora es el momento en el que todos debemos arrimar el hombro para ayudar a que el equipo esté lo más cómodo posible en el campo y se pueda traducir en puntos.

„¿Hay más ansiedad o hambre en el vestuario después de estar tantos partidos sin poder lograr los tres puntos?

„Hay ganas de volver a sentir un triunfo. En el vestuario no hay nadie que lleve tantas jornadas sin ganar un encuentro. Es una sensación extraña. Han habido choques en los que hemos dejado escapar puntos que ahora mismo nos hubieran permitido tener un colchón que se hubiera traducido en algo más de confianza. Hemos tenido más partidos en los que hemos merodeado más la victoria que la derrota. Esto es fútbol y hay que aceptarlo.

„Ahora mismo parece que en esta batalla por la permanencia todo queda entre cuatro equipos, ¿cómo valora esta circunstancia?

„Aún quedan jornadas por delante. El Alavés más que por los puntos transmite buenas sensaciones. El Espanyol por el contrario está algo más arriba pero no transmite tanta confianza. El objetivo primordial somos nosotros y no debemos mirar más allá, pero cuanto más tráfico haya en esa zona mucho mejor.

„En una dinámica tan mala el primer damnificado suele ser el entrenador, ¿cómo ve de ánimo a Muñiz ahora mismo?

„Lo veo muy animado y enérgico, como siempre. Tiene muchas ganas de que el equipo transmita buenas sensaciones y vuelva a ganar un partido. Lo más reciente ha sido el partido contra la Real Sociedad pero no hay que olvidar que el equipo ha competido muy bien contra el Real Madrid o el Valencia. Hay que borrar lo de Anoeta. Muñiz es muy trabajador y todos estamos a muerte con él.

„¿Es partidario de tomar decisiones drásticas?

„Siempre hay que estar tranquilos. Después de un partido sacas conclusiones buenas y malas pero ahora mismo debemos ser optimistas sabiendo lo que se ha hecho mal. No debemos caer en el alarmismo. Queremos estar más arriba siendo conscientes de que solo tenemos dos puntos de margen sobre el descenso. Debemos estar juntos la afición y el equipo para aumentar esa ventaja en la clasificación.

„Después del partido de Copa ante el Espanyol, Morales dejo entrever que el vestuario estaba fracturado, ¿el equipo está unido realmente?

„Son reacciones que tiene un jugador aunque yo soy partidario de hay ciertas cosas que se deben quedar dentro del vestuario. Somos humanos y nos equivocamos a veces, dijo lo que tuvo que decir y dio chicha a los medios de comunicación. Realmente no hay ninguna fisura dentro del vestuario. Lejos de que sus palabras dieran pie a que piense el aficionado que el grupo no está unido, eso no es así. El vestuario está perfecto y fue un calentón de Morales. No tiene más importancia.

„¿Afectó anímicamente mucho el partido de Mestalla por todo lo que envolvió al margen del fútbol?

„Hizo daño y más cuando necesitas ganar. Si hubieras estado a mitad de tabla hubiera picado menos, pero en un partido en el que necesitas tanto los puntos, duele. El equipo estuvo bien plantado en el campo y se merecía el 1-2. De todas formas no nos podemos quedar con eso. El equipo debe seguir, pasar página y ser optimistas. Hay que quedarse con todas las cosas positivas que hicimos y olvidarnos del tema arbitral.

„En la primera vuelta, el partido contra el Betis marcó un punto de inflexión negativo, ¿por qué desde ahí ya nada fue igual?

„En la segunda parte de aquel encuentro no estuvimos bien y el Betis nos desbordó como el domingo lo hizo la Real Sociedad. Lo que no es normal no es que nos superaran de manera clara, sino que al Levante le costara tanto levantarse. En una temporada entra dentro del guión el tener algún partido tonto, los tiene hasta el Real Madrid. Lo que es más extraordinario es que te afecten tanto en jornadas posteriores. El partido de la Real Sociedad no nos puede desunir de nuestra afición. Somos más que un partido de fútbol. Debemos unirnos más y no generar desconfianza.Necesitamos a nuestros seguidores el lunes.

„¿Ve diferencias respecto al equipo que descendió hace dos campañas y que inviten al optimismo?

„Lo único malo que veo este año son los resultados. Por lo demás tenemos todo, como gente con hambre, vestuario unido y personas respetuosas con el compañero. Vamos por el buen camino a nivel diario, pero si no ganas, parece que no sea tan bueno.

„¿Firmaría en un papel que el Levante va a lograr la permanencia?

„Confío plenamente en la salvación y no solo por mis compañeros, sino también en el cuerpo técnico, la gente que acompaña al grupo diariamente y todo el entorno del Levante. Nos hace falta ganar un partido y esperemos que el lunes seamos capaces de hacerlo para tomar impulso.

„A nivel personal, ¿mucha competencia con Coke?

„Competencia siempre hay. Esto es fútbol y va por momentos. Ahora no estoy entrando aunque me veo muy bien. Sé que me toca esperar la oportunidad, callar y entrenar. No queda otra. Lo que sí es verdad es que se sufre más desde fuera que desde dentro del campo.