Federació i Val Net estudien solucions

En la jornada tècnica del passat 17 de desembre a Oliva es va comunicar als col·lectius de pilotaris de les modalitats del raspall i l´escala i corda que la nova Fundació que gestionarà l´àmbit professional serà una realitat, com a prompte, en tres o quatre mesos. Fins aleshores, no hi ha certesa de quina serà la manera de funcionar.

Per a este nou any encara no s´han definit els pressupostos i els jugadors professionals han deixat d´estar en nòmina, tot i que continuen complint amb els compromisos establerts. La incògnita ve donada amb què passarà quan s´acaben els trofeus que estan en marxa i si es mantindrà el calendari. Agafant com a referència el de l´any passat, la competició per equips més important de l´escala i corda, el Circuit, hauria de començar abans que acabe gener.

Ahir hi va haver una reunió per tal de trobar una possible solució al problema. A la mateixa assistiren el president de la Federació, José Daniel Sanjuán, representants de Val Net i José Luis López, que una altra vegada podria eixir com a salvador dels jugadors fins que arribe l´aportació promesa per les administracions.

Els jugadors valoren des de fa un temps fer un comunicat on expressar el seu sentiment de preocupació davant tan complicada situació. El més probable és que es faça públic esta mateixa setmana. Però com que eren sabedors de la reunió d´ahir, han estimat oportú esperar a conéixer com ha transcorregut. Això sí, no amaguen que estan plantejant-se la possibilitat de fer vaga. Seria a partir del dia 14 d´este mes, una vegada haguera conclòs el Trofeu Fundació José Luis López.