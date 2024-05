Mar: “A l'estiu tornaré a entrenar i jugar, espere per a la Copa tindre el nivell de competició”

El trinquet de Pelayo obri les seues portes com cada matí des de 1868. Esta vegada no hi ha activitat en les lloses, la protagonista del dia és Mar Giménez. Després de passar per quiròfan després d'una lesió de menisc a la cama dreta, reapareix sense crosses per a explicar-nos la seua evolució. “Crec que per a estiu podré començar a entrenar, a veure si és possible jugar les partides de festes que es fan a l'agost i espere per a la Copa estar al nivell per a competir”.

L'optimisme per “tornar a veure la llum” no li evita recordar-se del complicat que van ser els primers moments de la seua lesió. “Ara estic amb moltes ganes de tornar, estic positiva davant la meua situació. Al principi em va costar molt assimilar-la, pensar que anava a estar tant de temps parada… Venia d'un moment amb ganes d'entrenar i jugar, però la lesió va ser una baixada i em va costar acceptar-lo. Ara tinc ganes de fer-ho tot bé i tornar al més prompte possible”.

La jove de Bicorp travessava un dels seus millors moments esportius i la lesió va impedir la seua ascendent progressió. “Mai abans havia estat en la meua vida tan motivada amb la pilota. Just havia començat amb el meu entrenador Arnau i estava en un dels millors moments de la meua carrera”.

Este contratemps ha impedit al públic gaudir d'una de les millors jugadores en la Lliga CaixaBank, la Copa Diputació d’Alacant o altres tornejos celebrats fins a la data. La mateixa Mar reconeix que “tenia moltes ganes d'estar ací competint com elles” i que no ha pogut anar molt als trinquets perquè “no era agradable la sensació d’anar i no poder jugar. Ara que estic més motivada amb la recuperació de la lesió he tornat".

“Els canvis en la FPV eren un món nou que m'haguera agradat viure”

Sobre el canvi de paradigma en les competicions professionals del raspall femení s'ha pronunciat també Mar. “Amb els canvis que hi ha hagut ara en la Federació, era tot com un món nou que m'haguera agradat viure, però crec que estic encara a temps d'ara al setembre tornar a jugar”.

Respecte a la situació actual de la seua categoria, considera: “s'està promovent bé, s'està fent publicitat i per a les xiques crec que està sent molt bo que es jugue alhora que els professionals masculins”. A més, afig que “està sent molt important veure a les xiques que jugaven abans en competicions amateur, començar en el món professional”, ja que “esta pedrera de noves jugadores pot fer pujar un punt el nivell de la nostra competició”.

Però la vida de Mar no ha transcorregut només en els trinquets, després de sis durs anys, acaba de graduar-se fa escassos dies de medicina. “L'absència de competició m'ha compensat amb estar acabant la carrera. L'últim any ha sigut molt bonic, ara amb les pràctiques a l'hospital i per eixa part m'he pogut ajudar també amb això”.

Compaginar estos objectius no ha sigut fàcil per a la de Bicorp, no obstant això, anima a totes eixes jugadores que estan començant. “Amb motivació i ganes es pot arribar on una vulga. Que vagen per totes perquè estic segura que poden fer-ho”.

Són només les paraules d'una referent de la pilota valenciana que destil·la passió esportiva i professional pel que fa i que espera en tan sols uns mesos tornar a entrar en Pelayo, o qualsevol altre trinquet, preparada per a competir.