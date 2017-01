Els pilotaris trien el model Val Net

Els pilotaris han dictat sentència i serà Val Net qui gestionarà l´activitat professional en l´exercici 2017. La mesura ja és oficial d´acord al comunicat emés ahir per la Federació de Pilota Valenciana. L´entitat és la que té el poder de decisió si bé s´ha complit l´anunci del president José Daniel Sanjuán, que des que es va obrir el procés va manifestar que l´adjudicació seria per a la proposta que assenyalaren els principals implicats, els jugadors.

Damunt la taula hi havia quatre projectes, tot i que l´únic del qual es coneixien detalls, fóra de l´àmbit de la mateixa Federació i dels pilotaris, era el del finalment guanyador. Les línies generals van transcendir poc després de ser presentades als jugadors d´escala i corda el passat dia 10, el mateix dia en el qual es va obrir la convocatòria. Les altres tres propostes es presentaren el dia 25, poc abans de concloure el termini. En eixe moment no es va comunicar qui les feia ni d´on procedien.

En resum, Val Net oferia mantenir el seu gran assoliment des de la seua fundació en 2006, les fitxes dels pilotaris. Per a enguany es proposa que 16 jugadors de l´alt i 14 del raspall tinguen l´estabilitat d´una nòmina i els drets que corresponen als treballadors. Els que no entren d´inici en la plantilla tindran oportunitat de fer-ho i comptaran per a la configuració dels cartells de les competicions oficials i trofeus, on veuran incrementat el seu jornal respecte a les partides del dia a dia.

També es va presentar un calendari detallat, així com un pressupost desglossat amb les aportacions institucionals i privades. I un aval, que garanteix el cobrament de les mensualitats donada la incertesa de quan pagaran les entitats públiques. Les xifres s´han ajustat de manera que els premis de la gran majoria de les competicions són més grans.

Quant a les novetats, ja que els pilotaris demanaven canvis, es crearà una marca de qualitat denominada ´Faixa Roja´. Serà una cosa semblant a la manera de funcionar del trinquet Pelayo en la sessió dels dissabtes, posteriorment adoptada pel trinquet de Bellreguard. Des de Val Net assenyalen que es tracta de potenciar la «pilota de qualitat amb una gestió seriosa i un embolcall distint».

De les altres propostes, una ha estat presentada pels trinqueters de la Llosa de Ranes, Genovés i Xeraco amb els clubs d´Oliva i Piles i amb el suport dels clubs de Dénia i Xàbia. Una altra correspon a un particular de Vinalesa i la tercera a l´empresa Viu Sport. En major o menor mesura, totes abordaven els punts assenyalats per la Federació. Però segons ha sabut este diari de boca dels jugadors, cap arribava a ser tan completa com la guanyadora, sobretot pel que fa al finançament, la distribució del pressupost i els emoluments dels pilotaris.