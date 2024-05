"Tener a Nadal y a Alcaraz en València es un sueño para todos"

Feliciano López acaba de bajar la persiana de una nueva edición del Mutua Madrid Open que dirige y ya piensa en la Fase de Grupos de la Copa Davis en Valencia y las Finales de Málaga, que han puesto a la venta las entradas esta misma semana, con el sueño de poder contar no solo con Carlos Alcaraz sino tal vez con Rafa Nadal, según ha manifestado en esta entrevista a SUPERDEPORTE el español con más Ensaladeras en su palmarés, cinco, después de que el balear anunciara la pasada semana su deseo de despedirse del histórico torneo de selecciones. El toledano, de 42 años, repite por segunda edición como director de la Copa Davis, tras tomar el testigo de David Ferrer, al que no tiene por ahora ninguna intención de suceder en la capitanía de una Armada que, apunta, "está en las mejores manos, sinceramente", espera que el torneo pueda trasladarse pronto de La Fonteta al Roig Arena.

Repite un año más como director de la Copa Davis. ¿Supone mayor responsabilidad?

Supone una responsabilidad grande. La Davis es un evento importantísimo, y para los que hemos jugado y ahora tenemos un rol diferente es una responsabilidad, ahora en un momento de consolidación del nuevo formato. Están pasando muchas cosas positivas. A mí como diretcor de la Copa Davis, me siento orgulloso por un lado porque es una competición que me encantaba y me volvía loco, y por otro muy contento de volver a València, que siempre ha apostado muchísimo por el tenis, que ha sacado grandes tenistas a lo largo de la historia del tenis español, y muy agradecidos a la ciudad y a todo el mundo.

Además, la ganó en cinco ocasiones, el que más veces en el tenis español...

Tengo cinco Ensaladeras, y cuando yo jugaba pensaba que ojalá el equipo español me llame. Tuve la suerte de participar y poder ganar cinco, compartir cosas y momentos incríebles y contribuir a la historia del tenis español más reciente.

El siguiente paso lógico es ser capitán o director, como Ferrer, que ya ha pasado por los dos cargos. A usted solo le falta ser capitán...

De momento lo de capitán no pasa por mi cabeza. El equipo está en las mejores manos. David es el mejor capitán que puede tener, un jugador que considero que ha sido el mejor jugador de Davis que yo he visto, lo digo con total sinceridad, alguien superquerido y respetado por todos. Para mí es un orgullo que me hayan dado esta oportunidad de ser director. He jugado la Davis en muchos formatos y ahora estamos en un proyecto para consolidarla después de la salida de Kosmos y con la ITF al mando. Es un momento bonito pero de mucha responsabilidad.

España volverá a La Fonteta en septiembre. ¿Considera que la Copa Davis le debe una a David Ferrer, tras la eliminación en su debut como capitán en 2023?

Ojalá. Al final son cosas que tampoco dependen del capitán. Desgraciadamente los jugadores que tu convocas a veces no están disponibles por lesión o lo que sea, y tienes que competir con los que están en el equipo. A pesar de eso el equipo dio la cara, llegó hasta donde pudo. Y ojalá este año pueda estar Carlitos (Alcaraz) y el equipo pueda clasificarse para Málaga, porque el tenis español lo merece. Por diferentes circunstancias el año pasado no se pudo, pero yo estoy convencido que este año va a poder competir y clasificar para Málaga. Teniendo unas Finales en Málaga es importante que el tenis español esté presente ahí.

Las entradas para la Fase de Grupos en València acaban de ponerse a la venta hace unos días. ¿Cómo va el ritmo de venta?

El ritmo de venta está yendo bien. El año pasado la respuesta de la gente fue maravillosa. Sin jugar Carlos Alcaraz estuvo a tope de gente. Incluso sin jugar España, muchos días hubo 5000 personas en La Fonteta, eso es motivo de alegría. Al final la gente va al tenis, no porque juegue un jugador, sino porque la gente en Valencia tiene mucha afición y responde independientemente de quien juegue, y eso es muy bonito.

Feliciano López, en L'Alqueria del Basket, lugar de entrenamiento para los tenistas durante la Copa Davis / JM López

El sorteo no ha sido nada benévolo y España ha quedado encuadrada en el grupo de la muerte, con la República Checa, Francia y Australia. ¿Qué le parece?

Muy duro, es un grupo muy duro. Pero creo que España está a un nivel alto si jugamos con Alcaraz, con Davidovich, tenemos a Granollers para el dobles, que acaba de proclamarse número uno del mundo en Madrid. Tenemos un muy buen equipo, pero es verdad que en ese grupo que hemos caído, aún teniendo a ellos, habrá que pelear duro porque no estará nada fácil. Son dos plazas, pero todos son muy buenos, no hay ningún equipo en el grupo que digas que es más flojo o la cenicienta, que eso también ayuda. Pero es lo que hay, no se puede hacer mucho más. Yo tengo esperanza de que podamos clasificarnos.

El otro día Rafa Nadal apuntó que le gustaría poder despedirse este año de la Copa Davis. Eso le acerca al menos a València...

Eso está un poco lejos, pero ojalá. A Rafa le encanta jugar la Copa Davis, y si su cuerpo le responde y está jugando en esa época del año estoy seguro que va a intentar jugar, porque no sé cuántas Copas Davis le van a quedar y tendrá mucha ilusión. Yo con él sería más cauto. Ha jugado Barcelona, Madrid, donde hubo un progreso muy grande, ahora está en Roma, y ojalá que siga progresando y llegue a París en la mejor forma posible, y después tendrá que tomar sus propias decisiones. Si se encuentra bien y quiere seguir jugando, ojalá, porque eso abre la puerta de que pueda estar en València. A mí como aficionado, director del torneo, como amigo, y amigo de David, tener a Rafa y a Carlos en València fíjate..., es bueno para todos, es un sueño, pero queda aún un poco lejos.

Incluso si jugara poco, un dobles, o estuviera solo en el banquillo...

Lo que sea, que pueda aportar lo que sea. Una vez está Rafa en el equipo puede jugar dobles, singles... Tenerles a los dos, a Nadal y Alcaraz, para un capitán y para el equipo es un sueño.

Este es el tercero de los cinco años que València albergará la Copa Davis. Será en La Fonteta, pero ¿el próximo año se ven en el Roig Arena...?

Pensamos en cumplir el contrato. Estamos muy felices en València, que siempre ha apostado por el tenis. He jugado mucho en València y la Comunitat Valenciana, un ATP 250 en el Club de Tenis Valencia, un ATP 500 en el Ágora, la Copa Davis en Benidorm, en Terra Mítica y en la Plaza de Toros de València... Los últimos 20 años no han parado de apostar por el tenis, igual que ahora con la Davis en este formato, y no podemos estar más agradecidos por el apoyo. El contrato se va a cumplir, por supuesto, lo uúnico que si el Roig Arena se termina antes de que el contrato se acabe, habrá que ver si encaja todo para moverlo, y si es viable o no, pero habría que verlo. Y una vez se acabe el contrato, si València quiere seguir apostando, seguro que querrán ir al Roig Arena, con más capacidad y construido para eventos así. Pero para eso todavía falta. Lo primero es acabar este contrato.

Con el Roig Arena acabado y un mayor aforo, València estaría más cerca de poder albergar las Finales.

Igual que la fase de grupos. Cuando se acabe el año se abre un concurso y varias ciudades en el mundo pujan por la Fase de grupos y luego las Finales, que es el mismo proceso. A Málaga le queda este año, y luego entiendo que se abrirá el concurso para que otras puedan pujar. Ninguna ciudad tiene la puerta cerrada. Damos una oportunidad a todo el mundo que quiera albergar Fase de grupos o Finales. No cerramos a nadie la puerta; al contrario. Y a ciudades que nos han ayudado y apoyado en el pasado, muchísimo menos. Habrá que ver cómo son los contratos, y a València le quedan dos años de fase de grupos, pero si hay una posibilidad de movernos al Roig Arena, por nosotros no va a ser, pero primero tiene que acabarse el estadio y que sea viable la posibilidad.

¿Va a seguir en los próximos años el actual formato de competición heredado de Kosmos?

Este año sí se mantiene, pero estamos abiertos en el futuro a introducir algunos cambios. No se ha decidido todavía, pero cuando acabe este año se anunciará cuál es el formtato definitivo. Este nos gusta mucho, pero no estamos cerrados a pequeñitos cambios. Hemos notado que este formato está consolidado, las Finales de ocho países están funcionando muy bien, la gente lo está entendiendo, y queremos evitar muchos cambios en la Copa Davis. En los últimos tiempos el formato ha variado demasiado y eso no es bueno ni para los fans, ni para los equipos ni para nadie, y queremos darle la máxima continuidad posible al proyecto en el que estamos ahora. Este año se va a jugar como el año pasado. Si se introduce algun cambio pequeño se anunciará a final de año.