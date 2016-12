Raquel Landín: "El running cambia la vida de muchas parejas"

Campeona del Circuito Divina Pastora y subcampeona del Circuito Diputación de Valencia en este año 2016, Raquel Landín es una de las grandes dominadoras del atletismo popular valenciano. Licenciada en Educación Física, trabaja formando jóvenes atletas en el Centro de Tecnificación de Cheste y dirige su propio club de atletismo, The Kenyan Urban Way, integrado por más de 150 corredores.

Pero la atleta valenciana además se ha destapado en los últimos años como escritora. Acaba de lanzar al mercado su segundo libro (primera novela) ´Cariño, tenemos que hablar... de Correr´ donde narra, en clave de humor pero también con un gran realismo, las vicisitudes de una pareja, Benito y Lola, cuando se adentran en el mundo del atletismo popular, desde, partiendo de 0, hasta cruzar la meta de un maratón.

«Es una novela en la que muchos se pueden sentir reflejados. El running se ha convertido en parte de la vida de muchas parejas, es algo que condiciona sus vidas y que si es una afición compartida, todo funciona mejor. En mi novela, los dos personajes pasan por todas las facetas, aunque no al mismo tiempo, cada uno recorre su camino, desde el momento en el que se casan, tienen una hija y sin darse cuenta se abandonan, dejan de tener una vida activa, hasta que deciden cambiar, llevar una vida más saludable, hacer deporte... y todos los procesos físicos, mentales y de cambio de actitud que eso conlleva. Se dan muchas situaciones divertidas fruto de ese aprendizaje y adaptación. Todo siempre contado con mucho humor», explica Raquel Landín que para escribir la novela quiso conocer de primera mano las experiencias de corredores que han tenido que compaginar su vida laboral y familiar con la preparación de un maratón: «Elaboré varias encuestas, una dirigida al que corre de la pareja y otra al que no corre, me contestaron bastantes personas. También hablé mucho con la gente a la que yo entreno».

Para Raquel Landín supone su segundo libro tras el éxito de ´Iten, alcanzando metas´, donde narra la vida en la aldea keniata de Iten, una de las mayores canteras de grandes atletas de fondo del mundo. «Ahí descubrí que me gustaba escribir y que además, por lo visto, se me da bien», afirma Landín que se aficionó a la lectura de pequeña por una competición: «no me gustaba leer pero una profesora convocó un concurso de a ver quién leía más libros. Soy muy competitiva así que me puse a leer como loca y gané».

´Cariño tenemos que hablar... de correr´ está editado por Rom Editors y puede adquirirse ya en El Corte Inglés, Casa del Libro, Fnac «y en cualquier librería que lo solicite», afirma Landín que mostró su agradecimiento a El Corte Inglés por su apoyo «especialmente a Pau Pérez Rico, director de Relaciones Externas y Comunicación que desde que le comenté mi idea, me ayudó, así como la gente de Rom Editors», afirma Raquel Landín que además de escribir también es una gran dibujante y diseñadora: «durante más de dos meses publiqué a diario en mi facebook un dibujo hecho por mí animando a los participantes del Maratón Valencia Trinidad Alfonso en su cuenta atrás para la prueba. Siempre me ha gustado mucho dibujar y pintar».



Una temporada agridulce

Pese a haber logrado su tercer título de campeona del Circuito Divina Pastora, el año 2016 ha sido deportivamente muy difícil para Raquel, a quien una lesión en el pie derecho le ha amargado los últimos meses: «Tengo los huesos de la planta del pie destrozados por un problema congénito. Empecé a notar unos pinchazos muy fuertes en el 10K del Maratón y desde entonces la cosa fue a peor. Las últimas carreras del Circuito Divina Pastora y Diputación las hice con dolores terribles, apenas podía llegar a meta». Unas plantillas especiales y un mes de total descanso han sido de momento los remedios para una lesión «con la que sé que voy a tener que convivir de por vida -afirma resignada la atleta- He estado un mes haciendo elíptica, piscina... ahora estoy corriendo en hierba, pero el asfalto aún me da miedo». La atleta valenciana no sabe si podrá competir en la San Silvestre de Valencia el próximo viernes, prueba en la que a priori, debería ser una de las favoritas al triunfo: «estoy inscrita pero no sé si podré correr. Antes me voy a probar en otra de algún pueblo». Como otros muchos atletas populares Raquel Landín compagina Circuito Divina Pastora y Circuito Diputación, conocidos en el mundillo como ´el corto´ y el ´largo´ por la distancia de las carreras: «Me viene bien compaginar los dos. Realmente yo donde salgo a competir es en el corto, el de la Diputación me lo tomo como un entrenamiento largo».

En 2017 Raquel Landín luchará por renovar su título de campeona del Circuito Divina Pastora aunque su principal preocupación «es recuperarme de mi lesión» e incluso, si el pie se lo permite, se plantea disputar el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso «pero sólo la correré si puedo prepararla bien».