España se juega el pase a semifinales frente a Ghana

La selección española femenina de hockey se juega este jueves ante Ghana el pase a las semifinales de la Ronda 2 de la Liga Mundial, que se está celebrando en el polideportivo Virgen del Carmen Beteró de Valencia. El combinado de Adrian Lock accedió a los cuartos de final de la competición tras acabar invicta en el Grupo A de la competición, gracias a sus triunfos frente a Rusia, República Checa y Turquía.

En el encuentro entre España y Ghana, que se celebrará a las 13:00, el conjunto local parte como gran favorito para hacerse con el triunfo después de ver su nivel en la fase de grupos, en la que ha sumado tres victorias en tres partidos, con 19 goles a favor y tan solo 5 en contra. En cambio, Ghana finalizó esta fase como última de su grupo, al conseguir tan solo una victoria y en la tanda de penaltis ante Ucrania.

El partido, por tanto, no debe suponer excesivos problemas a las de Adrian Lock, entre las que está destacando en esta World League una joven de 17 años, Alejandra Torres-Quevedo. «La verdad es que estoy muy contenta. Básicamente, no me lo creo porque me vino muy de sorpresa. Todo empezó con el Mundial Sub-21 en donde Adrian Lock me llamó y allí creo que lo hice bien y luego me llamó para la absoluta. Estuve en la concentración, pero no me imaginaba estar aquí jugando con la World League», asegura ´Ale´, como la conocen sus compañeras, a las que agradece el trato que le dan siendo la más joven de toda la selección. «Mis compañeras son muy simpáticas conmigo, muy amables y me han caído muy bien. Es un grupo muy divertido y además estoy con seis jugadoras de mi club con las que juego a diario. Estoy muy cómoda realmente», afirma.

´Ale´ se estrenó como goleadora con la selección en el último partido ante la República Checa, momento que no olvidará. «Fue un penalti córner en una jugada que estuvimos entrenando. Pudo haber sido cualquier otra jugadora. Pero me tocó a mí. Recibí un buen pase, iba justo al sitio y tuve que poner el palo. Estoy muy contenta y muy emocionada de haber marcado mi primer gol», afirma.

