Sergio García está a un paso de igualar un récord de Seve

«Es mi mejor año». Así calificaba Sergio García la mejor temporada de su vida tras apuntarse su tercer título del año, el Andalucía Valderrama Masters el pasado domingo. Y eso que aún no ha acabado. En su torneo talismán, que ha ganado en dos ocasiones, completó un trío de éxitos que empezó con el Dubai Desert Classic y siguió con su primer grande cuando se enfundó la chaqueta verde del Masters de Augusta. A ello se añade en su vida personal su boda con la periodista estadounidense Angela Akins, y la paternidad que estrenará la pareja hacia el mes de marzo de 2018. Pero todo ello no es nada con la gesta que tiene a tiro en lo que queda de año, con la que igualaría a Severiano Ballesteros, la gran leyenda española del golf. El de Borriol ya alcanzó a Seve en Augusta, un ´major´ que además de ellos dos también ha conquistado José María Olazábal para el golf español.

Sin embargo, ahora podría concluir el año como líder del Circuito Europeo, algo inédito en cualquier otro golfista español con la excepción del cántabro, fallecido en 2011. Hasta en seis ocasiones se colgó Ballesteros la Órden del Mérito, el trofeo que acredita al vencedor del PGA European Tour (1976, 1977, 1978, 1986, 1988 y 1991). Solo el escocés Colin Montgomery, con ocho, siete de ellas consecutivas entre 1993 y 1999, además de 2005, supera al español.

Ningún otro golfista español suma más de tres títulos del Circuito Europeo que los que lleva este año Sergio García, segundo en el ranking de la Carrera a Dubai, en la que es tercero la joven revelación nacional Jon Rahm, con un título en el Irish Open. Todo un mérito ya que ambos se han prodigado mucho más esta temporada en el Circuito PGA estadounidense. De hecho, Sergio García ha ganado tres de los doce torneos que ha disputado. Ni siquiera Chema Olazábal, ganador de dos grandes y habitual en las primeras posiciones del ránking mundial, lo consiguió.

China, Turquía, Sudáfrica y la cita final en Dubai, a la que van solo los ocho mejores del año, son los torneos que faltan para cerrar el calendario. Sergio García, tras regresar al Top-10 del ranking mundial con su victoria en Valderrama, donde ha acabado doce años entre los diez primeros y ocho de estos en el Top-5, tenía previsto acudir solo a Dubai. No obstante, podría alterar su agenda para sumar puntos, posiblemente en Sudáfrica. Jon Rahm, por su parte, tomará parte en el torneo de China. «Ha sido increíble, una semana muy bonita, estoy encantado de jugar tan bien como he jugado y por lo bien que he estado mentalmente, pateando con confianza», dijo Sergio García tras conquistar Valderrama. «He tenido mucha paciencia todo el tiempo y he intentado que los malos momentos no me afectaran. Significa muchísimo para mí, jugar en Valderrama es un honor. Ganar dos veces en mi campo favorito es difícil de mejorar», señaló el castellonense, que este año ha aumentado hasta 28 sus victorias profesionales.



Tres títulos que le sitúan segundo en la carrera a Dubai

El golfista de Borriol puede permitirse cierta relajación en la carrera a Dubai, torneo que juegan los ocho mejores del año, gracias a sus títulos en el Masters de Augusta, el Dubai Desert Classic y el Andalucía Valderrama Masters. Junto a él, otros dos españoles estarían clasificados. Completan la lista Tommy Fleetwood, Jon Rahm, Ross Fisher, Rafa Cabrera Bello, Álex Noren y Francesco Molinari.