La respuesta de Gatlin a las sospechas de dopaje

El atleta estadounidense Justin Gatlin, campeón del mundo de los 100 metros, reaccionó con firmeza a las informaciones del diario británico The Telegraph que le vinculan a un nuevo escándalo de dopaje: "No permitiré que nadie mienta sobre mí", ha dicho en un comunicado.

"No estoy utilizando ni he utilizado productos dopantes. Me sentí conmocionado y sorprendido al saber que mi entrenador pudiera tener algo que ver incluso con la apariencia de estas acusaciones. Lo despedí tan pronto como descubrí esto", explica Gatlin, sucesor del jamaicano Usain Bolt como campeón mundial de 100 metros.

Gatlin amenaza con emprender acciones legales contra sus acusadores. "Todas las opciones legales están sobre la mesa porque no permitiré que nadie mienta sobre mí de esta forma. No tengo más que decir, al ser un asunto legal. Tendrán noticias de mi abogado", concluye.

Reporteros del Telegraph se hicieron pasar por representantes de una compañía cinematográfica que buscaba atletas, a los que el entorno del deportista ofreció sustancias ilegales para entrenar a un actor.

En concreto, según apunta el diario, los periodistas visitaron el campo de entrenamiento en Florida donde se prepara Gatlin y allí su entrenador, Dennis Mitchell, y su agente, Robert Wagner, les ofertaron testosterona y hormonas del crecimiento por el precio de 250.000 dólares (211.796 euros).

Micthell y Wagner les ofrecieron conseguir estas materias a través de un doctor en Australia, al tiempo que defendieron el dopaje como una práctica muy extendida y reconocieron que Gatlin había tomado estas sustancias en alguna ocasión.

El atleta de 35 años, que ha negado las acusaciones, y su entorno están siendo investigado por la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU, por sus siglas en inglés), establecida este año por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF, por sus siglas en inglés).

Los abogados de Gatlin, que estuvo cuatro años suspendido por dopaje a partir de 2006, han anunciado el despido de Mitchell, mientras que el corredor, que asegura estar limpio desde hace cinco años, afronta un nuevo escándalo relacionado con el dopaje después de ser suspendido por ello en 2001 y 2006.

En los Mundiales de Londres, celebrados el mes de agosto pasado, Gatlin fue abucheado tras derrotar a Usain Bolt en la final de 100 metros lisos, en la que fue la última carrera de 100 metros de Usain Bolt (después corrió y se lesionó en el relevo 4x100) al anunciar meses antes su retirada definitiva de la competición después de la cita atlética de Londres.