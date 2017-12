Un español será titular en el ´All-Star´ de la NFL

El nombre de Alejandro Villanueva cada vez está más presente en la actualidad deportiva en España. Y no es para menos. Este gaditano, en su tercer año en la NFL, continúa haciendo historia, y de la grande. No solo se ha convertido en el primer español en jugar en la liga deportiva más importante del mundo, sino que se ha ganado un hueco entre la verdadera élite. Por primera vez en sus tres años de carrera, Villanueva ha sido elegido para jugar la Pro Bowl, el ´All-Star´ de la NFL, y no solo eso, sino que lo hará como titular.

Así lo anunció la propia Liga en la pasada madrugada. De esta forma, se confirmaba lo que ya apuntaba la primera votación, la de los aficionados, que le eligieron como el mejor ´Left Tackle´ –jugador de la línea de ataque que se encarga de proteger al ´Quarterback´ de ser placado por la defensa rival– de entre los 32 equipos que componen la NFL. Faltaban los votos de los entrenadores y los propios jugadores, que no hicieron más que refrendar lo votado por los seguidores, dándole un puesto como titular en el equipo que representará a la AFC –Conferencia Americana– en la Pro Bowl de Orlando el 28 de enero.

Villanueva llegó a la NFL como un verdadero desconocido que intentaba ganarse un hueco en cualquier equipo, tras servir en tres ocasiones en Afganistán como soldado de La Armada estadounidense. En la Universidad de Army jugaba como receptor, en ataque, pero si quería tener futuro entre los profesionales tenía que buscar otra posición. Y vaya si la encontró. Tras una prueba con los Philadelphia Eagles, los Pittsburgh Steelers apostaron por él y lo desarrollaron durante un año. Una inversión que ha dado sus buenos frutos.

Ahora es toda una celebridad en Estados Unidos. Como exmilitar, protagoniza anuncios televisivos y goza del cariño del público en cualquier ciudad del país. Sin duda, una historia de éxito digna de una película de Hollywood.