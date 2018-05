El Levante UD FS renueva al portero Prieto

El Levante UD FS anunció este miércoles que ha llegado a un acuerdo con el guardameta Alfonso Prieto para la renovación de su contrato por una temporada más.

Prieto, de 28 años y que jugará su segunda campaña en el Levante FS, ha jugado 28 partidos este curso y ya acumula una gran experiencia en Primera División tras su paso por Jaén FS y Catgas Energía, entre otros equipos.

El meta del Levante analizó su primera temporada en València y aseguró que en el futuro deben "aspirar a más" para crecer "en uno de los mejores sitios posibles" de la Liga Nacional de Fútbol Sala.

"El balance de mi primer año ha sido muy positivo. Tanto Valencia, como el club, me parecen lugares idóneos para continuar mi carrera profesional y seguir disfrutando del fútbol sala al máximo nivel. En este año he podido comprobar el trato exquisito hacia la sección, lo que me demuestra que a nivel profesional estoy en uno de los mejores sitios posibles. Tenemos que aspirar más", indicó.

La continuidad de Prieto es la tercera anunciada por el Levante tras las renovaciones de Pedro Toro y Javi Sena y los fichajes confirmados de Maxi Rescia, Rick y Javi Rodríguez.